Son dakika haber... Denizli'de motosikletle kaza yapan 14 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika

Denizli'nin Tavas ilçesinde motosikletle kaza yapan 14 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, H.Ç. (14) idaresindeki plakasız motosiklet, Tavas- Kızılcabölük kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, H.Ç'yi Tavas Devlet Hastanesine kaldırdı.

Sürücü çocuk, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.