Acıpayam Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçedeki trafo merkezinde çıkan yangının ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldüğü, elektrik kesintisinin sona ermesiyle herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan tekrar bölgeye elektrik verildiği kaydedildi.

Yangının söndürülmesinin ardından zarar gören trafo merkezinde yapılan çalışma ile bölgeye tekrar elektrik verildi.

Acıpayam Sanayi Bölgesi'nde bulunan trafo merkezinde akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Denizli'de trafoda çıkan yangın, 3 ilçede elektrik kesintisine neden oldu - Son Dakika

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