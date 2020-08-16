SÜPER Lig'de transfer arayışlarını sürdüren Yukatel Denizlispor 'un Hannover 96'dan Alman orta saha oyuncusu Marvin Bakalorz'la anlaştığı iddia edildi. Eintracht Frankfurt , Paderborn ve Hannover formalarıyla 4 sezon Bendesliga'da oynayan, geçen sezonu Hannover'le Bundesliga 2'de geçiren 31 yaşındaki oyuncunun hafta içinde resmi imzayı atması bekleniyor.

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 14:28

Kaynak: DHA

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