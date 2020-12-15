İzmir'de taşkınlara karşı sahile kumdan set - Son Dakika

İzmir'de taşkınlara karşı sahile kumdan set
15.12.2020 11:54
İZMİR Büyükşehir Belediyesi ekipleri, etkili olan yağışlar nedeniyle taşkınlara karşı Karşıyaka sahiline önlem olarak yaklaşık 250-300 metre kumdan set çekti.
İZMİR Büyükşehir Belediyesi ekipleri, etkili olan yağışlar nedeniyle taşkınlara karşı Karşıyaka sahiline önlem olarak yaklaşık 250-300 metre kumdan set çekti.
İzmir'de aralıklarla devam eden yoğun yağışlar sonrası dün Karşıyaka Mavişehir Mahallesi'nde denizin taşmasıyla, sahil yakınındaki İkinci Etap isimli sitenin otoparkı ve bahçesi sulara gömüldü. Kaldırım seviyesinden yaklaşık 25-30 santim yükselen sular, olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince boşaltılmaya çalışıldı. Yoğun yağışların etkili olduğu kentte oluşabilecek su baskınlarına karşı büyükşehir belediyesi ekipleri, Karşıyaka sahiline kumdan set çekti. Yaklaşık 250- 300 metrelik kumdan set, 40 kişilik ekiple çekildi.
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