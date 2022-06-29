Son dakika haber... Didim'deki kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber... Didim'deki kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

29.06.2022 11:44
Son dakika haber... Didim'deki kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Aydının Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Aydının Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Didim-Söke yolu Fevzipaşa Mahallesi Uslu Sitesi kavşağında meydana geldi. Didim Denizköy Mahallesi'nde şehir merkezinde seyir halinde olan K.K yönetimindeki 09 RS 323 plakalı otomobil, kavşakta İbrahim Duran yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu emniyet ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Duran hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü K.K göz altına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Motosiklet, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Didim'deki kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Didim'deki kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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