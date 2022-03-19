Son dakika haber... Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Kaymakcı, Brüksel'de resmi temaslarda bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber... Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Kaymakcı, Brüksel'de resmi temaslarda bulundu

19.03.2022 15:29
Son dakika haber... Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Kaymakcı, Brüksel'de resmi temaslarda bulundu

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Brüksel'deki resmi temasları çerçevesinde AB yetkilileriyle bir araya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Brüksel'deki resmi temasları çerçevesinde AB yetkilileriyle bir araya geldi.

Kaymakcı, Twitter hesabından Brüksel'deki görüşmeleriyle ilgili paylaşımda bulundu.

AB Dış İlişkiler Servisi Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası konularından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Charles Fries ile görüştüğünü duyuran Kaymakcı, "Böylesine kritik bir dönemde savunma ve güvenlik alanında Türkiye-AB ile NATO-AB iş birliğinin önemini ele aldık." ifadesini kullandı.

Kaymakcı ayrıca Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Komitesi Başkanı Maria Arena ile faydalı bir görüşme yaptığını belirterek "Katılım perspektifi ve sürecinin demokrasi, özgürlükler ve temel haklar açısından önemini vurguladım." değerlendirmesinde bulundu.

AB Başkanı Kaymakcı, 16 Mart'ta AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile bir araya gelmiş, 17 Mart'ta da 3 yıl aradan sonra ilk kez düzenlenen Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Toplantısı'na katılmıştı.

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AB: Suriyeliler önceliğimiz olmaya devam ediyor AB: Suriyeliler önceliğimiz olmaya devam ediyor Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, AB Komisyonu Üyesi Varhelyi ile görüştü Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, AB Komisyonu Üyesi Varhelyi ile görüştü

Avrupa Birliği, Faruk Kaymakcı, Büyükelçi, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Kaymakcı, Brüksel'de resmi temaslarda bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Kaymakcı, Brüksel'de resmi temaslarda bulundu - Son Dakika
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