Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Beşpınar Mahallesinde 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Çınar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Diyarbakır'da çıkan taşlı sopalı kavgada 1'i ağır 13 kişi yaralandı - Son Dakika

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