Son dakika haber: Diyarbakır'da çıkan taşlı sopalı kavgada 1'i ağır 13 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Diyarbakır'da çıkan taşlı sopalı kavgada 1'i ağır 13 kişi yaralandı

01.07.2022 00:21
Son dakika haber: Diyarbakır'da çıkan taşlı sopalı kavgada 1'i ağır 13 kişi yaralandı

Bir son dakika haberine göre Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 13 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Beşpınar Mahallesinde 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 1'i ağır 13 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, Çınar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Diyarbakır'da çıkan taşlı sopalı kavgada 1'i ağır 13 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Diyarbakır'da çıkan taşlı sopalı kavgada 1'i ağır 13 kişi yaralandı - Son Dakika
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