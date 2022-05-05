Son dakika haberi | DİYARBAKIR - Uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | DİYARBAKIR - Uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

05.05.2022 23:13

Gelen son dakika haberine göre Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda C.D. (22) gözaltına alındı.

Yapılan aramada satışa hazır halde paketlenmiş 8 parça uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika haberi | DİYARBAKIR - Uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
Son dakika haberi | DİYARBAKIR - Uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
Son dakika haberi | DİYARBAKIR - Uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
Son dakika haberi | DİYARBAKIR - Uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | DİYARBAKIR - Uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika


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