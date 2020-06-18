Son dakika haber: Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük vefat etti

Son dakika güncel haberi: Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaklaşık 2 haftadır rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da bulunan 78 yaşındaki Küçük, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Elmalı Mahallesi'nde doğan Küçük, çok sayıda öğrenciye burs vererek okumalarına ve eğitimlerine katkıda bulundu. Tekstil sektörünün önde gelen firmalarından LC Waikiki'nin sahiplerinden olan Vahap Küçük, ilçede ve kentte çok sayıda hayır işinde yer aldı. LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük'ün babası olan Vahap Küçük, 2014'den bu yana AK Parti'den Doğanşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu. Küçük evli ve 9 çocuk babasıydı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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