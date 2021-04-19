Son dakika haber! DOKTOR AĞABEYİNİN ÖLÜMÜYLE YOLLARA DÜŞTÜ, DÜNYAYI GEZİP VAROLUŞU VE ÖLÜMÜ YAZDI - Son Dakika

ÖDÜLLÜ gazeteci Ayşegül Ekinci, doktor ağabeyi Dr. Hüseyin Ekinci'nin zamansız ölümünün ardından hayatı, var oluşu ve ölümü sorgulamak için 3 yıl boyunca ülke ülke dolaştı. Yolculuğunun sonunda da ağabeyine anlatmak istediklerini, ölümle tanışmasını, yas sürecini ve yaşam ile ölüm analizlerini "Sana Söyleyeceğim Çok Şey Var" adlı kitap serisinde kaleme aldı. Serinin ilk kitabı olan, ünlü yazar ve davranış uzmanı Dr. John Demartini'nin de destek verdiği "Son Yok" ise, belgesel oldu. Dünyayı etkisi altına alan Secret (Sır) kitap ve filminin yüzü, ünlülerinin mentoru Dr. John Demartini, Türk habercinin başarısı için "Gördüğüm en etkili insan bilinci uyanışı projesi" ifadelerini kullandı.

"YAŞADIĞIM DENEYİMİ EVRENSEL BİR MESAJA DÖNÜŞTÜRMEK İSTEDİM"

Afganistan, Pakistan gibi bölgelerde savaş muhabirliği yapan Ayşegül Ekinci, doktor ağabeyi Hüseyin Ekinci'nin ani ölümünün ardından 3 yıl süren yolculuğa çıktı. Hindistan'dan Brezilya'ya, Peru'dan Amerika'ya kadar birçok ülkeye gidip röportajlar yapan Ekinci, ağabeyine anlatmak istediklerini, ölümle tanışmasını, yas sürecini ve yaşam ile ölüm konularındaki analizlerini "Sana Söyleyeceğim Çok Şey Varö isimli kitap serisinde kaleme aldı. Serinin ilk kitabı Son Yok ise, belgesel oldu. Ayşegül Ekinci, yaşadığı acılı süreci DHA'ya anlattı. Ekinci, "Şimdilerde dünya çapında bir belgesele dönüşen 'Son Yok'un hikayesi oldukça trajik. Bundan beş yıl önce ben çok sevdiğim rahmetli ağabeyimi kaybettim. Genel cerrahtı. Bir gün, iki hastasını ameliyat ettikten sonra hastayı kurtarmak için kendi hayatını öteliyor. Anevrizma geçirdiği halde ameliyatı bitirmek istiyor ve ameliyatı bitiriyor, hastanın hayatını kurtarıyor kendisi ise komaya giriyor. 10 günlük koma sürecinde, ağabeyime her zaman 'Sana Söyleyeceğim Çok Şey Var' dedim. ve ağabeyimin vefatıyla öyle büyük bir boşluğa düştüm ki, çok büyük bir yas, travma ve acı. Kendime gelme süreci uzun oldu. Aslında haber beni şifalandırdı. Şunu hissettim; Bir haberci olarak ben böyle bir acı çekiyorsam, bir dış haberci, savaş muhabiri olarak dedim ki, kim bilir insanlar nasıl acılardan geçiyor. Kendi yaşadığım deneyimi evrensel bir mesaja dönüştürmek istedim" diye konuştu.

"ÜÇ YIL BİRÇOK COĞRAFYADA DOĞUM VE ÖLÜMÜ ARAŞTIRDIM"Kitap projesinin ardından dünyaca ünlü isimlerden destek yağdığını söyleyen Ekinci, şöyle konuştu: "Ve projeme dünyadan büyük destek yağdı. Bir seriye dönüştü şu anda. Aslında benim buradaki mesajım insanlara; 'Hayatınızı ertelemeyin, hayatın kıymetini bilin' demekti. Çıkış noktası buydu. Bunun için tam üç yıl birçok coğrafyada doğum ve ölümü araştırdım. 25 coğrafya dile kolay. Defalarca Hindistan, defalarca Meksika, defalarca Peru, Brezilya. Çünkü her seferinde gidişimin başka bir sebebi vardı. Orada dünyaca ünlü isimlerle buluştum. Sonuçta üç yıl tıpkı bir keşiş gibi, modern bir seyyah gibi dolaştım. Hatta kitabımın başında, dünyaca ünlü kitapların yazarı Dr. John Demartini üç sayfalık bir ön söz yazdı. 'Türk haberciliğinin bu misyonuna gerçekten şapka çıkartıyorum, kelimeleri sizi şifalandıracak' dedi."

"PANDEMİ EVRENİN BANA BİR MESAJIYDI"

Ayşegül Ekinci'nin, ağabeyinin ölümüyle yaşadığı acıyı, hayatın değerini hatırlatmak için evrensel bir ilham mesajına dönüştürmesi, dünyayı saran pandemi dönemine denk düştü. Ekinci, "Ağabeyimin vefatı hayatımda öyle bir kapı açtı ki; sanki yeni bir kapı açtı ve ben o kapıdan girdim, insanlara ve okuyuculara mesaj vermek için. İlerleyen kitaplarda okuyucuların göreceği teknikler veriyorum. Hayatı daha iyi, daha mutlu, daha kaliteli yaşamak için birçok teknik ve çözümlemeler var. Bütün röportajlar bitti, ben Londra'ya geri döneceğim, pandemi başladı. Bu da evrenin bana bir mesajıydı sanki. Benim bunu yapmam gerekiyordu. Şu anda yeni olmasına rağmen çok güzel dönüşler alıyorum insanlardan. Yaşadığım şartlar öyle kolay şartlar değildi ama bunu kendim deneyimleyip, insanlara aktarmak istedim" şeklinde konuştu.