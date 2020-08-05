Ünlü&Co/DAHA Araştırma'nın analizinde, euro/dolar paritesinin gücünü koruduğuna işaret edilerek, dün 1.1800'in üzerini test etmesine karşın, bu bölgede satışla karşılaşan euro/dolar geri çekilmelerinin 1.1700'nin üzerinde karşılamakta zorlanmadığının altını çizildi ve eklendi:

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 09:19

Kaynak: DHA

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