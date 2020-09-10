Son dakika haber... Düzce'de tartıştığı kişiyi silahla vuran zanlı tutuklandı - Son Dakika

Düzce'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 22 Ağustos'ta Pınarlar köyünde çıkan tartışma sonucu T.S'yi tabanca ile yaralayarak olay yerinden kaçan S.Ç'yi yakalamak için İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, firari S.Ç'nin yerini 19 gün sonra tespit ederek gözaltına aldı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.