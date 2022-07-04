Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bugün teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal şehit oldu. Şehidin, Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Bakacak köyünde yaşayan babası Ahmet Bal 'a acı haberi Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Naci Akkaş verdi. Şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bal'ın bekar ve 3 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal'ın vatani görevi sonrası askerlik mesleğini tercih ederek uzman çavuş olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | DÜZCE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.