Son dakika haber... Edirne'de FETÖ şüphelisi infaz koruma memuru gözaltına alındı - Son Dakika

Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere Edirne Emniyet Müdürlüğü 'ne getirildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen infaz koruma memuru H.Ö, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

Edirne 'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında infaz koruma memuru gözaltına alındı.

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