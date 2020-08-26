Son dakika haber! Efeler Ligi ekibi İnegöl Belediyespor, Umut Özdemir'i transfer etti

Axa Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, Cizrespor'dan libero Umut Özdemir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan İnegöl Belediyespor Başkan Vekili Rıdvan Kocaağa, başkan Alper Taban'ın öncülüğünde transfer çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini söyledi.

Kocaağa, 23 yaşındaki Umut Özdemir'i kadrolarına kattıklarını belirterek, "İnşallah İnegöl Belediyespor'un başarıları için koşturacak. Altyapılarda milli olmuş bir oyuncumuz. Anlaşmanın kendisine ve takımımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Umut Özdemir ise transferinde emeği geçen kulüp başkanı Alper Taban ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, "Bana güvenenlerin yüzünü kara çıkartmayacağım. İnşallah güzel bir sezon olur. Herkese başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.