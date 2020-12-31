Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,072483
|0,16
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,025498
|0,10
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,030933
|0,05
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,045469
|0,05
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,081175
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,021399
|0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,093541
|1,51
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,105854
|1,40
|ZEM Hisse Senedi EYF
|0,028107
|1,37
|HEM Hisse Senedi EYF
|0,027094
|1,37
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,144172
|1,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,029173
|1,11
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,016289
|1,10
|Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,037308
|1,00
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020175
|0,97
|Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF
|0,156156
|0,94
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,038703
|1,73
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026876
|1,73
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018323
|0,79
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,045060
|0,52
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,064031
|0,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,066952
|0,05
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,071819
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023313
|0,05
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,075098
|0,05
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,070811
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi