BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,072483 0,16 VEM Borçlanma Araçları EYF 0,025498 0,10 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,030933 0,05 VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,045469 0,05 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,081175 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,021399 0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,093541 1,51 VEM Hisse Senedi EYF 0,105854 1,40 ZEM Hisse Senedi EYF 0,028107 1,37 HEM Hisse Senedi EYF 0,027094 1,37 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,144172 1,34 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,029173 1,11 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,016289 1,10 Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,037308 1,00 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020175 0,97 Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF 0,156156 0,94 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,038703 1,73 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026876 1,73 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018323 0,79 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,045060 0,52 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,064031 0,51 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,066952 0,05 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,071819 0,05 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,023313 0,05 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,075098 0,05 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,070811 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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