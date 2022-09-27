Epilepsi hastası adam, nöbet geçirdiği sırada lokantanın mutfağındaki kaynayan çorba kazanına düştü: Vücudunda ciddi yanıklar oluştu - Son Dakika
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Epilepsi hastası adam, nöbet geçirdiği sırada lokantanın mutfağındaki kaynayan çorba kazanına düştü: Vücudunda ciddi yanıklar oluştu

27.09.2022 10:27

Ağrı'da bir lokantanın mutfak bölümünde çalışan epilepsi hastası Kamuran Bakır, geçirdiği nöbet sırasında kaynayan kelle paça çorbası kazanına düştü. Vücudunda yanıklar oluşan Kamuran Bakır, "Epilepsi hastasıyım. Çalıştığım lokantada nöbet geçirince kaynayan kelle paça çorbası kazanının içine girdim. Kendime geldiğimde hastanedeydim. Çok yanığım var, inşallah iyileşirim. Allah izin verirse artık lokantada çalışmak istemiyorum. Hastalıktan dolayı bu olay başıma geldi" dedi.

Diyadin ilçesinde, lokantanın mutfak bölümünde çalışan, epilepsi hastası Kamuran Bakır, 1 ay önce mutfakta ustayla yaptıkları çorbaları kontrol ederken nöbet geçirdi. Bilinci kapanan Bakır, içinde kelle paça çorbası bulunan ve kaynayan kazanın içine düştü.

Epilepsi nöbeti geçirirken, kaynayan çorba kazanına düştü

"LOKANTADA ÇALIŞMAK İSTEMİYORUM"

Lokantadakiler, Bakır'ı kaldırıp, sağlık ekiplerine haber verdi. Göğsünde, sol kolunda ve ayağında yanıklar oluşan Bakır, önce Diyadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi. Bekar olan Kamuran Bakır, "Epilepsi hastasıyım. Çalıştığım lokantada nöbet geçirince düşerken kaynayan kelle paça çorbası kazanının içine girdim. Kendime geldiğimde hastanedeydim. Diyadin Devlet Hastanesi'nden Erzurum'a getirdiler. Çok yanığım var. İnşallah iyileşirim. Allah izin verirse artık lokantada çalışmak istemiyorum. Hastalıktan dolayı bu olay başıma geldi" diye konuştu.

Epilepsi nöbeti geçirirken, kaynayan çorba kazanına düştü
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Erzurum, Diyadin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Epilepsi hastası adam, nöbet geçirdiği sırada lokantanın mutfağındaki kaynayan çorba kazanına düştü: Vücudunda ciddi yanıklar oluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Epilepsi hastası adam, nöbet geçirdiği sırada lokantanın mutfağındaki kaynayan çorba kazanına düştü: Vücudunda ciddi yanıklar oluştu - Son Dakika
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