Son dakika haber | ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: "Kameralı sınav korkulacak bir sistem değil" - Son Dakika

Son dakika haber | ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: "Kameralı sınav korkulacak bir sistem değil"

11.01.2021 13:31
Son dakika haber | ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış:

Son dakika haber... Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, online sınavların kameralı yapılmasına ilişkin, "Korkulacak bir sistem değil. Sonuçta siz yüz yüze sınava girdiğinizde karşınızda bir gözetmen var. Ha orada öğretmen gözetlemiş ha kameralı sistemde.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, online sınavların kameralı yapılmasına ilişkin, "Korkulacak bir sistem değil. Sonuçta siz yüz yüze sınava girdiğinizde karşınızda bir gözetmen var. Ha orada öğretmen gözetlemiş ha kameralı sistemde." dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Çalış, YÖK tarafından gözetimli ve denetimli sınav yapılmasıyla ilgili eylül ayında üniversitelere bir yazı geldiğini söyledi.

Türkiye'de 11 üniversitenin kurumsal akreditasyona kabul edildiğini, bunlardan birinin de ERÜ olduğunu anlatan Çalış, bununla ilgili değerlendirmelerin sürdüğünü ve bu akreditasyonu alacaklarına inandıklarını belirtti.

Akreditasyon sürecinde sınav güvenliği ve denetiminin çok önemli olduğunu vurgulayan Çalış, şunları kaydetti:

"Biz öğrenci odaklı bir üniversiteyiz. Öğrencilerimiz bunu anlayacaklar, sınavları da çok başarılı geçecek ben buna inanıyorum. Kafalarında bazı soru işaretleri olduğu için tedirginler. Sınav güvenliği ve denetimini biz yapacağız ama öğrencilerimiz için de elimizden gelen kolaylığı sağlayacağız. İkinci bir alternatifte kamerayı açmak istemeyen öğrencilerimiz için de inşallah pandemi koşulları düzeldiğinde yüz yüze ne kadar sayı olursa onları da sınava almak istiyoruz. Böyle bir seçenekleri de var. Biz öğrencilerimizi asla mağdur etmeyiz, diyelim ki pandemi düzelmedi, biz yine online sınavla başka türlü yönlerde senato kararı alarak onlar odaklı bir sınav yürütmeye çalışırız. Aslında kameralı sistem korkulacak bir sistem değil. Sonuçta siz yüz yüze sınava girdiğinizde karşınızda bir gözetmen var. Ha orada öğretmen gözetlemiş (Çünkü YÖK istiyor) ha kameralı sistemde. Sadece sizi görmek, o sınava siz mi giriyorsunuz bunu görmek gözetmek. Başkası girmesin, öğrenci girsin sınava."

Çalış, öğrenci konseyi başkanı seçtiklerini, 52 bin öğrencinin 500'ünün bu konuyla ilgili tedirgin olduğunu, uzaktan yapılan toplantılarda öğrencilerin yüzde 80-90'ının kamera istediğini belirterek, "Çünkü öğrenci 'İkinci sınıfta okul birincisiydim şu an 20 kişi beni geçti' diyor. Öğrencilerin faydasına olan bir sistem. Gelecekte bunu anlayacaklar. Biz her türlü kolaylığı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Erciyes Üniversitesi, Mustafa Çalış, Ocak, yök, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: 'Kameralı sınav korkulacak bir sistem değil' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Arteta'dan Mesut Özil transferi için kafa karıştıran açıklama: Henüz bir gelişme yok Uyuşturucu kullandığı anları sosyal medyadan yayınlayan Ümitcan Uygun'un ifadesi ortaya çıktı Son Dakika! Adnan Oktar'a bin yılı aşan hapis cezası verildi Aleyna Çakır davasında beklenen gün! Ümitcan Uygun'dan DNA örneği alındı Medipol Başakşehir, Visca için Galatasaray'dan 10 milyon euro talep etti Türkiye WhatsApp için harekete geçiyor: BTK, Bakanlık, KVKK ve Rekabet Kurumu yasal olmayan isteğe "dur" diyecek Son Dakika! Endonezya, Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısına acil kullanım onayı veren ilk ülke oldu Yatırım yapan servetine servet kattı! Bakır 8 yılın en yüksek seviyesini gördü
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den WhatsApp açıklaması: Bu bir ulusal güvenlik sorunudur Savunma Sanayii Başkanı Demir'den WhatsApp açıklaması: Bu bir ulusal güvenlik sorunudur         
14:20
ING'liler, İş Bankası ve Akbank ATM'lerini ücretsiz kullanacak ING'liler, İş Bankası ve Akbank ATM'lerini ücretsiz kullanacak         
13:55
Son Dakika: Rekabet Kurulu'ndan Facebook ve WhatsApp'a soruşturma: Veri paylaşılması zorunluluğu durduruldu Son Dakika: Rekabet Kurulu'ndan Facebook ve WhatsApp'a soruşturma: Veri paylaşılması zorunluluğu durduruldu         
13:22
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in küçük kızı: Babam hiç gelmeyecek değil mi? Yaşasın, artık dayak yemeyeceğiz İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in küçük kızı: Babam hiç gelmeyecek değil mi? Yaşasın, artık dayak yemeyeceğiz         
13:06
Altıncı kattan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi Altıncı kattan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi         
12:25
İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak         
12:16
2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor 2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor         
11:59
Sumudica'yla yollarını ayıran Gaziantep FK'nın hoca adayı Aykut Kocaman Sumudica'yla yollarını ayıran Gaziantep FK'nın hoca adayı Aykut Kocaman         
11:47
Yol ortasında vurulan vatandaşın yanından geçip gittiler Yol ortasında vurulan vatandaşın yanından geçip gittiler         
11:33
"Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası         
11:22
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
Hafta sonu yağan yağmurdan sonra İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı Hafta sonu yağan yağmurdan sonra İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı         
10:01
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı         
09:06
Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor         
08:58
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı         
22:05
Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 14:29:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: "Kameralı sınav korkulacak bir sistem değil" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei