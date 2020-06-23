Son dakika haber! Erzurum'da atletizm pisti, normalleşme sonrası yeniden hizmete açıldı

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan spor tesislerinden atletizm pisti, normalleşme süreciyle birlikte yeniden halkın hizmetine açıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Atletizm Tartan Pisti, Erzurum Valisi Okay Memiş'in talimatlarıyla gerekli bakım ve onarımın ardından vatandaşların spor yapması için hazır hale getirildi.

Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından önceki yıllarda imzalanan "Obezite ile mücadele protokolü" kapsamında daha önce burayı kullanan vatandaşlar, normalleşme sonrası spor hayatına geri döndü.

Kovid-19 salgını nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar, açılan tesiste istedikleri saatte spor yapabilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, pistin bakımdan geçtiğini belirterek, "Pistin aydınlatma sistemini yeniledik. Halkımız 24 saat piste gelerek spor yapabilecek. Yıllar önce Obezite ile Mücadele Projesi'ni başlatan eski Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Recep Akdağ ve İl Sağlık Müdürümüz Gürsel Bedir'e, ortak projemize verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyorum. Şimdi de valimiz Okay Memiş öncülüğünde halkımızın spor yapması için yeni bir seferberlik başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.