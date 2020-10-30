Son dakika haberi | Yolcu otobüsünün devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Bir son dakika haberine göre Erzurum'da yolcu otobüsünün devrildiği ve 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Erzurum'da yolcu otobüsünün devrildiği ve 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı. Sanayi Endüstri Caddesi'nde seyir halindeki bir yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkıp yan yattı. Kazada otobüsteki 4 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otobüsün yoldan çıkarak devrilmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

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