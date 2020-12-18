Son dakika haber... Eşinin öldüresiye dövdüğü kadının komşuları: Bu ilk kez değil - Son Dakika

Son dakika haber... Eşinin öldüresiye dövdüğü kadının komşuları: Bu ilk kez değil

18.12.2020 17:24
Son dakika haber... Eşinin öldüresiye dövdüğü kadının komşuları: Bu ilk kez değil, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, R.O.'nun öldüresiye dövdüğü 2 çocuğunun annesi Halime O.'nun komşuları, R.O.'nun sık sık eşine şiddet uyguladığını, olay akşamı da hem cam parçaları, hem demir çubukla kadına saldırdığını söyledi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, R.O.'nun öldüresiye dövdüğü 2 çocuğunun annesi Halime O.'nun komşuları, R.O.'nun sık sık eşine şiddet uyguladığını, olay akşamı da hem cam parçaları, hem demir çubukla kadına saldırdığını söyledi.

Olay, 29 Eylül gecesi Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Apartmanda yaşayanlar, polisi arayıp, komşuları R.O.'nun daha önce de şiddet uyguladığı eşi Halime O.'yu dövdüğünü bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, R.O.'dan kapıyı açmasını istedi. Ancak R.O. kapıyı açmamakta direndi, polislere hakaret etti. Halime O. ile 2 çocuğunun yardım çığlığı atması üzerine polis, savcılık izniyle balkondan eve girdi. Uzun süre bağıran ve tehditler savuran R.O. gözaltına alınırken, Halime O. ise eli yüzü kan içinde bulundu. Çağrılan ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi edilen Halime O., aldığı ağır darbeler nedeniyle 2 kez ameliyat geçirmek zorunda kaldı. Tedavisi tamamlandıktan sonra ailesi tarafından şehir dışına görülen Halime O., bir sonraki duruşmada ifade verecek. Daha önce 5 kez uzaklaştırma kararı çıkarılmasına rağmen o akşam eve giderek Halime O.'yu darbeden, cam parçaları ve demir sopayla eşini ağır yaralayan R.O., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Dün Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında eşine şiddet uygulamadığını ileri süren R.O., "Kendisi yapmıştır. Ben bir şey yapmadım" dedi.

'ÇOCUKLAR BİZİ KURTARIN DİYE BAĞIRIYORDU'Halime O.'nun komşuları, DHA'ya olaya ilişkin açıklama yaptı. Bu olayın ilk kez yaşanmadığını aktaran komşulardan T.B., "Kadın kapıyı içeriden kilitlemiş, kocası diğer balkona atladı, oradan saldırdı kadına. Diğer kapıdan saldırdı. Kadın kapıyı açmayınca camı kırdı, kapıyı açtı. Kadına camlarla saldırdı, bağırdı. Çocuklar 'İmdat, kurtarın bizi, polis çağırın' diye bağırıyordu. Sonra polis geldi, polislere ne hakaretler, ne küfürler aklınız hayaliniz durur. Ambulans geldiğinde de kadının her tarafı kan içerisindeydi çocuklarla birlikte. Kocası evin önüne oturdu, polise küfürler etti. Polisler iyi sabretti" dedi.1 HAFTA ÖNCE DE EVE GELEREK EŞİNE BAĞIRMIŞDaha önce de sık sık böyle şiddet olayı yaşandığını aktaran T.B., olaydan 1 hafta önce de yine aynı bağrışlar olduğunu ve yine polisin geldiğini belirterek, "Polis götürdü onları. Eşine, çocuklarına kızıyordu. O adam sanırım uyuşturucu almış" diye konuştu.'DEMİR SOPAYLA, CAM PARÇALARIYLA DÖVDÜ'Halime O.'nun bir diğer komşusu M.E. ise şöyle konuştu: "Son olayda uzaklaştırması olduğu halde yine evi rahatsız edip, 'Ara diyorum sana' diye karısına bağırıyordu. Kadın 'Aramayacağım' diyordu. Sonra balkona kilitlediğinde bir balkondan öbür balkona atlayarak hangi kapının açık olduğunu kontrol etti. Zaten şiddete meyilli bir insandı. Polislerin söylediğine göre uyuşturucu kullandığı tespit edilmiş. O gün yine bağırıp çağırıp camı kırdı. Kadın tekrar kapıyı kilitlemeye çalıştığında bileğine camla vurdu. Kadın kaçmaya çalışırken, kapıyı açtı içeride darbetti. Sonra balkona çıkarak demir bir çubuk aldı, kadını odada darbetti. Kadının her yerinden kan fışkırıyordu. O ara polisler geldi, ne yazık ki açamadılar kapıyı. Polisleri uyardım balkon kapısı açık diye, o arada kadın ve çocuklar odanın kapısına dolap çekmiş, adam içeri giremesin diye. Kadın müthiş bir şok içerisindeydi. Polisler geldiğinde adam kafasını kapıya dayadı, 'Benim astımım var. Ben bir şey yapmadım. Ben gitmek istiyorum. Beni bırakın, açmayacağım kapıyı' diye bağırıyordu. Sonunda polisler kapıyı kırdı. Etkisiz hale getirdiklerinde çok bağırıyor, küfürler ediyordu. 'Benim 3 milyon TL param var, sizi öldüreceğim' diye bağırıyordu. Polis etkisiz hale getirdi. Kadını almak için savcıyı beklediler. Basın ve polisten öğrendiğimiz kadarıyla iyileştikten sonra kadını ailesi almış götürmüş. Eşini de bir gün sonra üst baş almaya, kelepçeli bir şekilde eve getirdiler. İnşallah çıkamaz bir daha."'DAHA ÖNCE DE KADININ GÖTÜRÜLDÜĞÜ SIĞINMA EVİNİ BASMIŞ'Olay sonrası Halime O.'nun çocuklarıyla kaldığı eve gelen R.O.'nun annesinin kan lekelerini temizlediğini anlatan M.E., şunları söyledi:

"Şahsın annesi gelerek evi temizledi. Videolardan gördüğümüz kadarıyla evin duvarlarına kadar kan. Berbat bir vaziyetteydi. Halen balkonda kırılan camlar takılmadan bu vaziyette duruyor. Kocanın mahkemede verdiği ifade yalan. Bunca görgü tanığının arasından nasıl yalan ifadede bulunuyor, anlamıyorum. Kadın birçok kez sığınma evine gitti. Kadını son götürdüklerinde evi basmış, orada da aynı olayı yaratmış. Karakolu basmış, evi basmış, kadın da korkudan davadan çekiliyor. Şu anda ne durumda, ne yapıyor hiçbir bilgimiz yok tutuklu olduğunu biliyoruz sadece."


Son dakika haber... Eşinin öldüresiye dövdüğü kadının komşuları: Bu ilk kez değil
Son dakika haber... Eşinin öldüresiye dövdüğü kadının komşuları: Bu ilk kez değil
Son dakika haber... Eşinin öldüresiye dövdüğü kadının komşuları: Bu ilk kez değil
Son dakika haber... Eşinin öldüresiye dövdüğü kadının komşuları: Bu ilk kez değil
Son dakika haber... Eşinin öldüresiye dövdüğü kadının komşuları: Bu ilk kez değil
Son dakika haber... Eşinin öldüresiye dövdüğü kadının komşuları: Bu ilk kez değil
Son dakika haber... Eşinin öldüresiye dövdüğü kadının komşuları: Bu ilk kez değil
Son dakika haber... Eşinin öldüresiye dövdüğü kadının komşuları: Bu ilk kez değil

Alanya, Şiddet, Polis, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Eşinin öldüresiye dövdüğü kadının komşuları: Bu ilk kez değil - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi Altının kilogramı 465 bin 500 liraya geriledi Hafta sonu kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da trafik kilitlendi MHP'nin esnafa dağıttığı Bereket Duası ve 50 kuruş tartışma yarattı! CHP'li isim: Bu resmen hakarettir Oyuncu Sinem Ünsal'ın 2 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi de oyuncu çıktı Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu 17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti
Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs olduğunu basına sızdıranlar 1 yıl hapis cezası alacak Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs olduğunu basına sızdıranlar 1 yıl hapis cezası alacak         
17:10
Rus lider Putin'den tartışma yaratacak 'Navalni' açıklaması: Ölmesini isteseydim, şimdiye çoktan ölmüştü Rus lider Putin'den tartışma yaratacak 'Navalni' açıklaması: Ölmesini isteseydim, şimdiye çoktan ölmüştü         
17:00
Rusya'da termometreler -48 dereceyi gördü Rusya'da termometreler -48 dereceyi gördü         
16:49
İz Tarım'ı satın alarak Türkiye pazarına hızlı giriş yaptı! İşte Alpha Ventures şirketinin merak edilenleri İz Tarım'ı satın alarak Türkiye pazarına hızlı giriş yaptı! İşte Alpha Ventures şirketinin merak edilenleri         
16:43
Her gün milyonlarca kişinin ziyaret ettiği cinsel içerikli film sitelerinin sahibi Her gün milyonlarca kişinin ziyaret ettiği cinsel içerikli film sitelerinin sahibi "MindGeek" adlı şirket çıktı         
16:09
TBMM'de tansiyon bir anda yükseldi! İYİ Partili ismin TBMM'de tansiyon bir anda yükseldi! İYİ Partili ismin "Hay maşallah" sözü, Bakan Selçuk'u sinirlendirdi         
15:47
Schalke 04, teknik direktör Manuel Baum'un görevine son verdi Schalke 04, teknik direktör Manuel Baum'un görevine son verdi         
15:27
Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu         
14:51
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti, dolar tahminini ise düşürdü Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti, dolar tahminini ise düşürdü         
14:29
Kayıp Gülsüm ninenin cinayet davasında, yasak aşk itirafı: Bunu ailede herkes biliyordu Kayıp Gülsüm ninenin cinayet davasında, yasak aşk itirafı: Bunu ailede herkes biliyordu         
14:16
Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi         
14:04
Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu         
14:00
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi         
13:53
Rize'de aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti! Virüsü taziyede kapmışlar Rize'de aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti! Virüsü taziyede kapmışlar         
13:33
Ailesine bulaşmasın diye hastanede kalmış! Korona olduğunu gizleyen hemşire yüzünden 46 kişi karantinada Ailesine bulaşmasın diye hastanede kalmış! Korona olduğunu gizleyen hemşire yüzünden 46 kişi karantinada         
10:54
Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi         
09:39
Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu         
20:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 17:30:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Eşinin öldüresiye dövdüğü kadının komşuları: Bu ilk kez değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei