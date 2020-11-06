Son dakika haber: Eski DBP Eş Genel Başkanı Emine Ayna hakkında 18 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Terör soruşturması kapsamında eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Emine Ayna hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından 9 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca daha önce açılan davayla birleştirilmesi talebiyle Ayna hakkında 2 ayrı suçtan hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 5 yıl önce terör örgütü PKK/KCK'nın cebir ve şiddet içeren eylemleri nedeniyle Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin çukur ve barikat eylemleri olarak adlandırılan saldırıları üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edildiği anımsatılarak, 22 Kasım 2015'te yasağın 10. gününde bir grubun ilçe girişindeki tesiste açlık grevi başlattığı ve örgüt lehine slogan attığı belirtildi.

Aynı gün şüpheli Ayna'nın da aralarında bulunduğu grubun söz konusu bölgeye geldiği bildirilen iddianamede, Ayna ve beraberindeki grubun ilçede teröristlerin saldırıları nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılması ve yasakları protesto etmek üzere Nusaybin'e girmek istediklerini beyan ettikleri aktarıldı.

Yetkililerin sokağa çıkma yasağı uygulandığını bildirilmesine rağmen Ayna ve beraberindekilerin ilçe merkezine girmek istedikleri anlatılan iddianamede, kanunsuz eylem yaptıkları ve dağılmalarına ilişkin uyarılara rağmen gruptakilerin slogan atarak karşılık vererek, yolu trafiğe kapattıklarının tespit edilmesiyle güvenlik güçlerince gerekli müdahale gerçekleştirilerek şüpheli ve gruptakilerin dağıldığı hatırlatıldı.

Sokağa çıkma yasağı döneminde yürüyüş ve etkinlik talimatı verilmiş

İddianamede yer alan gizli tanığın ifadesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın emir ve talimatları doğrultusunda Nusaybin ilçe merkezinde sözde "öz yönetim" ilanının gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

Gizli tanık, "Çukur ve barikat olayları sırasında Nusaybin'de yaşanan sokağa çıkma yasaklarına karşı, teröristlerin emir ve talimatları doğrultusunda ilçede yürüyüşler düzenlenmesi ve toplu halde gidilmesi yönünde kararlar alındı. 2015'in temmuz ayından sonra ilçede yapılan tüm yürüyüş ve etkinliklerin bu emir ve talimatlar doğrultusunda yerine getirildi." ifadelerini kullandı.

İddianamenin, değerlendirme ve sonuç kısmında şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü PKK/KCK'nın çağrıları üzerine Ayna, Nusaybin'deki güvenlik operasyonlarının engellenmesi ve teröristlere destek olma amacıyla yürüyüş gerçekleştirmiştir. Yürüyüşün kanuna uygun yapılmadığı hususunda uyarılara rağmen şüphelinin eylemine devam ettiği anlaşılmıştır."

İddianamede, şüphelinin devam eden kovuşturmasının bulunduğu, tüm eylemlerin birlikte tek bir suç oluşturacağı anlaşıldığından, dosyanın birleştirilerek Ayna'nın yargılanmasının yapılması ve cezalandırılması talep edildi.

İstenilen ceza

Ayna hakkında, daha önce "silahlı terör örgütünü kurma veya yönetme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 16 yıldan 27,5 yıla kadar hapis cezasına, mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep edilmişti.

Birleştirilmesi talebiyle hazırlanan iddianamede ise sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından 9 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.