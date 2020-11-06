Son dakika haber: Eski DBP Eş Genel Başkanı Emine Ayna hakkında 18 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Son dakika haber: Eski DBP Eş Genel Başkanı Emine Ayna hakkında 18 yıla kadar hapis istemi

06.11.2020 12:09
Son dakika haber: Eski DBP Eş Genel Başkanı Emine Ayna hakkında 18 yıla kadar hapis istemi, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Terör soruşturması kapsamında eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Emine Ayna hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından 9 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası...

Terör soruşturması kapsamında eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Emine Ayna hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından 9 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca daha önce açılan davayla birleştirilmesi talebiyle Ayna hakkında 2 ayrı suçtan hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 5 yıl önce terör örgütü PKK/KCK'nın cebir ve şiddet içeren eylemleri nedeniyle Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin çukur ve barikat eylemleri olarak adlandırılan saldırıları üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edildiği anımsatılarak, 22 Kasım 2015'te yasağın 10. gününde bir grubun ilçe girişindeki tesiste açlık grevi başlattığı ve örgüt lehine slogan attığı belirtildi.

Aynı gün şüpheli Ayna'nın da aralarında bulunduğu grubun söz konusu bölgeye geldiği bildirilen iddianamede, Ayna ve beraberindeki grubun ilçede teröristlerin saldırıları nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılması ve yasakları protesto etmek üzere Nusaybin'e girmek istediklerini beyan ettikleri aktarıldı.

Yetkililerin sokağa çıkma yasağı uygulandığını bildirilmesine rağmen Ayna ve beraberindekilerin ilçe merkezine girmek istedikleri anlatılan iddianamede, kanunsuz eylem yaptıkları ve dağılmalarına ilişkin uyarılara rağmen gruptakilerin slogan atarak karşılık vererek, yolu trafiğe kapattıklarının tespit edilmesiyle güvenlik güçlerince gerekli müdahale gerçekleştirilerek şüpheli ve gruptakilerin dağıldığı hatırlatıldı.

Sokağa çıkma yasağı döneminde yürüyüş ve etkinlik talimatı verilmiş

İddianamede yer alan gizli tanığın ifadesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın emir ve talimatları doğrultusunda Nusaybin ilçe merkezinde sözde "öz yönetim" ilanının gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

Gizli tanık, "Çukur ve barikat olayları sırasında Nusaybin'de yaşanan sokağa çıkma yasaklarına karşı, teröristlerin emir ve talimatları doğrultusunda ilçede yürüyüşler düzenlenmesi ve toplu halde gidilmesi yönünde kararlar alındı. 2015'in temmuz ayından sonra ilçede yapılan tüm yürüyüş ve etkinliklerin bu emir ve talimatlar doğrultusunda yerine getirildi." ifadelerini kullandı.

İddianamenin, değerlendirme ve sonuç kısmında şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü PKK/KCK'nın çağrıları üzerine Ayna, Nusaybin'deki güvenlik operasyonlarının engellenmesi ve teröristlere destek olma amacıyla yürüyüş gerçekleştirmiştir. Yürüyüşün kanuna uygun yapılmadığı hususunda uyarılara rağmen şüphelinin eylemine devam ettiği anlaşılmıştır."

İddianamede, şüphelinin devam eden kovuşturmasının bulunduğu, tüm eylemlerin birlikte tek bir suç oluşturacağı anlaşıldığından, dosyanın birleştirilerek Ayna'nın yargılanmasının yapılması ve cezalandırılması talep edildi.

İstenilen ceza

Ayna hakkında, daha önce "silahlı terör örgütünü kurma veya yönetme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 16 yıldan 27,5 yıla kadar hapis cezasına, mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep edilmişti.

Birleştirilmesi talebiyle hazırlanan iddianamede ise sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından 9 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Demokratik Bölgeler Partisi, Emine Ayna, Terör, Ayna, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Eski DBP Eş Genel Başkanı Emine Ayna hakkında 18 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sinop Valisi artan korona vakaları sonrasında vatandaşları uyardı: Kurban olurum tedbirli olalım Balıkçıların ağına takılan insan boyunda balık görenleri şaşırtıyor Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Ünlü YouTuber Merve Özkaynak, gardırobundaki ürünleri satıp yardım kuruluşlarına bağışlayacak İBB ve Fatih zabıtaları birbirine girdi! Kameralar tarafından kaydedilen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu Meteoroloji'den tedirgin eden rapor! Son 50 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulmuştu, ifadesi kan dondurdu
Hayatını kaybeden Timur Selçuk'un eşi Handan Selçuk'tan yürek yakan açıklama: Sabaha karşı ölü bulduk Hayatını kaybeden Timur Selçuk'un eşi Handan Selçuk'tan yürek yakan açıklama: Sabaha karşı ölü bulduk         
13:26
Son Dakika: F.Bahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, şike davasından beraat etti Son Dakika: F.Bahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, şike davasından beraat etti         
12:39
Usta müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti Usta müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti         
12:16
2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var 2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var         
11:48
Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı         
11:08
Son Dakika! Yükselişini sürdüren gram altın 535 liradan işlem görüyor Son Dakika! Yükselişini sürdüren gram altın 535 liradan işlem görüyor         
11:04
Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi         
10:58
Performansıyla tarihe geçen Yusuf Yazıcı, Fransa'da gazete manşetlerini süsledi Performansıyla tarihe geçen Yusuf Yazıcı, Fransa'da gazete manşetlerini süsledi         
10:54
Eşine ve çocuklarına işkence çektiren bağımlı babadan korkunç itiraf: Evde muska bulunca kemer ve sopayla dövdüm Eşine ve çocuklarına işkence çektiren bağımlı babadan korkunç itiraf: Evde muska bulunca kemer ve sopayla dövdüm         
10:50
ABD'den Konya'ya gelerek eski karısının eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ABD'den Konya'ya gelerek eski karısının eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet         
10:37
Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor         
09:46
TRT, TRT, "Azerbaycan sivillere saldırıyor" KJ'sini yazan personelin işine son verdi         
09:33
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı         
08:26
Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı         
08:10
Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor         
22:25
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti         
17:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 13:49:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Eski DBP Eş Genel Başkanı Emine Ayna hakkında 18 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei