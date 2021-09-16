Eski kız arkadaşını silahla yaralayan sanığın 20 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da eski kız arkadaşı Buse Güler'i silahla yaralayan tutuklu sanık Cemal Albayrak'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Cemal Albayrak ile avukatı katıldı.

Müdahil Buse Güler ile tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanık Albayrak'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık Albayrak, "Ben öldürmek düşüncesiyle hareket etmedim. Yaşanan olaydan dolayı pişmanım." dedi.

Müdahil Güler'in avukatı sanığın mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını talep ederken, sanık avukatı beyanda bulunmak için süre talep etti.

Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına ve taraflara süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası sinir krizi geçiren Güler, avukatı ve yakınları tarafından sakinleştirilmek istendi. "Yeter" ve "Adalet" diye bağıran ve baygınlık geçiren Güler, adliyenin revirine kaldırıldı.

Revirde sakinleştirildikten sonra adliye önünde açıklama yapan Güler, felç kalma durumunun söz konusu olduğunu belirterek, "Ayakta durduğum için veya gülüp eğlendiğim için her şey dört dörtlük, tozpembe değil maalesef. 4 kurşunla yaralandığım için yüzde 60 engelli kaldım. 23 yaşındayım ve psikolojik olarak ruhen ve bedenen hiç iyi değilim. Omurga kemiğimden riskli bir ameliyata gireceğim. Felç kalma durumum söz konusu. Fıtık ve bağırsak ameliyatlarım devam etmekte. Bana bu mucizeyi yaratan Allah'ım elbet hakkından gelecek. Hak yerini bulacak adalete inanıyorum. En başta Allah'a sonra adalete teslim ettim" ifadelerini kullandı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 21 Mart 2020'de Buse Güler'in işten çıkıp yolun karşısına geçtiği sırada, sanık Albayrak'ın peşinden koştuğu, Güler'in üzerine doğru giderek elindeki silahla 4 kez ateş edip kaçtığı anlatılıyor.

Güler'in, yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaralandığının raporlarla tespit edildiği bildirilen iddianamede, sanık Albayrak'ın ifadesinde bir anlık sinirle korkutmak için duvara doğru ateş ettiğini, gözünde bozukluk olduğunu, Güler eğilince kurşunun duvardan sekmiş olabileceğini iddia ettiği kaydediliyor.

İddianamede, sanık Albayrak'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.