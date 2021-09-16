Üye Girişi
Eski kız arkadaşını silahla yaralayan sanığın 20 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

Eski kız arkadaşını silahla yaralayan sanığın 20 yıla kadar hapsi istendi

16.09.2021 15:18

Gaziosmanpaşa'da eski kız arkadaşı Buse Güler'i silahla yaralayan tutuklu sanık Cemal Albayrak'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapsi istendi.

Gaziosmanpaşa'da eski kız arkadaşı Buse Güler'i silahla yaralayan tutuklu sanık Cemal Albayrak'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Cemal Albayrak ile avukatı katıldı.

Müdahil Buse Güler ile tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanık Albayrak'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık Albayrak, "Ben öldürmek düşüncesiyle hareket etmedim. Yaşanan olaydan dolayı pişmanım." dedi.

Müdahil Güler'in avukatı sanığın mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını talep ederken, sanık avukatı beyanda bulunmak için süre talep etti.

Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına ve taraflara süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası sinir krizi geçiren Güler, avukatı ve yakınları tarafından sakinleştirilmek istendi. "Yeter" ve "Adalet" diye bağıran ve baygınlık geçiren Güler, adliyenin revirine kaldırıldı.

Revirde sakinleştirildikten sonra adliye önünde açıklama yapan Güler, felç kalma durumunun söz konusu olduğunu belirterek, "Ayakta durduğum için veya gülüp eğlendiğim için her şey dört dörtlük, tozpembe değil maalesef. 4 kurşunla yaralandığım için yüzde 60 engelli kaldım. 23 yaşındayım ve psikolojik olarak ruhen ve bedenen hiç iyi değilim. Omurga kemiğimden riskli bir ameliyata gireceğim. Felç kalma durumum söz konusu. Fıtık ve bağırsak ameliyatlarım devam etmekte. Bana bu mucizeyi yaratan Allah'ım elbet hakkından gelecek. Hak yerini bulacak adalete inanıyorum. En başta Allah'a sonra adalete teslim ettim" ifadelerini kullandı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 21 Mart 2020'de Buse Güler'in işten çıkıp yolun karşısına geçtiği sırada, sanık Albayrak'ın peşinden koştuğu, Güler'in üzerine doğru giderek elindeki silahla 4 kez ateş edip kaçtığı anlatılıyor.

Güler'in, yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaralandığının raporlarla tespit edildiği bildirilen iddianamede, sanık Albayrak'ın ifadesinde bir anlık sinirle korkutmak için duvara doğru ateş ettiğini, gözünde bozukluk olduğunu, Güler eğilince kurşunun duvardan sekmiş olabileceğini iddia ettiği kaydediliyor.

İddianamede, sanık Albayrak'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Eski kız arkadaşını silahla yaralayan sanığın 20 yıla kadar hapsi istendi
Eski kız arkadaşını silahla yaralayan sanığın 20 yıla kadar hapsi istendi
Eski kız arkadaşını silahla yaralayan sanığın 20 yıla kadar hapsi istendi
Eski kız arkadaşını silahla yaralayan sanığın 20 yıla kadar hapsi istendi

Gaziosmanpaşa, Cumhuriyet, İstanbul, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski kız arkadaşını silahla yaralayan sanığın 20 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Lazio maçı öncesi Fatih Terim'in planlarını değiştirecek gelişme! Feghouli ve Emre Kılınç takımla çalışmalara başladı 16:55 Lazio maçı öncesi Fatih Terim'in planlarını değiştirecek gelişme! Feghouli ve Emre Kılınç takımla çalışmalara başladı Diyanet'in gündeminde gıda fiyatlarında yaşanan artış yer aldı! Cuma hutbesinde bu uyarı yapılacak 16:45 Diyanet'in gündeminde gıda fiyatlarında yaşanan artış yer aldı! Cuma hutbesinde bu uyarı yapılacak Bu akşam oynanacak Lazio - Galatasaray karşılaşmasında 8 eksik! İşte muhtemel ilk 11 16:23 Bu akşam oynanacak Lazio - Galatasaray karşılaşmasında 8 eksik! İşte muhtemel ilk 11
35 yolcusu bulunan otobüs, uçurumun kenarında asılı kaldı 16:15 35 yolcusu bulunan otobüs, uçurumun kenarında asılı kaldı Brugge'ün kalecisi Mignolet, Messi'ye göndermede bulundu: Hiç zorlanmadım, çok kolay maçtı 15:51 Brugge'ün kalecisi Mignolet, Messi'ye göndermede bulundu: Hiç zorlanmadım, çok kolay maçtı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz 15:38 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz
El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti 15:23 El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi 14:59 Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi

Son Dakika Haberleri
16:54 Uzun süre tuvalette telefonla oynamak basur tehlikesine neden olmakta
16:46 Konya'da yaşanan kazada amcasının yerine suçu üstlenmeye çalıştı
16:45 Diyanet'in gündeminde gıda fiyatlarında yaşanan artış yer aldı! Cuma hutbesinde bu uyarı yapılacak
16:29 Survıvor All Star'da 3 kadın yarışmacının adı konuşulmaya başlandı
16:23 Bu akşam oynanacak Lazio - Galatasaray karşılaşmasında 8 eksik! İşte muhtemel ilk 11
16:14 35 yolcusu bulunan otobüs, uçurumun kenarında asılı kaldı
15:55 Koronavirüs bitmeden "bağışıklık borcu" adı verilen yeni bir salgın ortaya çıktı
15:51 Brugge'ün kalecisi Mignolet, Messi'ye göndermede bulundu: Hiç zorlanmadım, çok kolay maçtı
15:48 Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti
15:37 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz
Uzun süre tuvalette telefonla oynamak basur tehlikesine neden olmakta Uzun süre tuvalette telefonla oynamak basur tehlikesine neden olmakta         
16:55
Konya'da yaşanan kazada amcasının yerine suçu üstlenmeye çalıştı Konya'da yaşanan kazada amcasının yerine suçu üstlenmeye çalıştı         
16:46
Survıvor All Star'da 3 kadın yarışmacının adı konuşulmaya başlandı Survıvor All Star'da 3 kadın yarışmacının adı konuşulmaya başlandı         
16:29
Kira fiyatlarına tepki gösteren öğrenciler, üniversite kapısına yatak koyup yattı Kira fiyatlarına tepki gösteren öğrenciler, üniversite kapısına yatak koyup yattı         
16:21
İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu         
15:53
Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti         
15:49
Ronaldo, koyunlar yüzünden yeni bir yalı satın aldı Ronaldo, koyunlar yüzünden yeni bir yalı satın aldı         
15:25
Trafik kazasında hayatını kaybeden fenomen tostçunun cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı Trafik kazasında hayatını kaybeden fenomen tostçunun cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı         
15:05
Burdur'da bölgeye has yapılan pekmezin kilosu 40 TL Burdur'da bölgeye has yapılan pekmezin kilosu 40 TL         
14:53
Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı         
14:49
Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı         
14:35
2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu 2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu         
14:23
Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi         
13:58
Avustralya'nın Avustralya'nın "Yüzyılın anlaşması" olarak anılan denizaltı alımı anlaşmasını iptal etmesine Fransa'dan tepki: Gerçekten sırtımızdan vurulduk         
13:54
Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız         
13:49
Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı         
12:41
6 kurşunla kocası tarafından yaralanan 22 yaşındaki Kadriye, yatağa mahkum kaldı 6 kurşunla kocası tarafından yaralanan 22 yaşındaki Kadriye, yatağa mahkum kaldı         
12:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2021 17:05:17. #1.12#
SON DAKİKA: Eski kız arkadaşını silahla yaralayan sanığın 20 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement