Son dakika haberleri: Eyüpsultan'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Yangının söndürüldüğü bölgeden görüntüler
İtfaiye ve orman ekiplerinden görüntüler
İSTANBUL (AA) – Eyüpsultan'da ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Göktürk'te ormanlık alanda dumanların çıktığını gören çevre sakinleri, durumu itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Kaynak: AA
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