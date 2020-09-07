Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, savunmada görev yapan 31 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük , ABD'li futbolcu Eric Lichaj'ı transfer etti.

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