Son dakika haber! Fatih'te alışveriş yapan turistlerin çantasının çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

İçinde bilgisayar ve bir miktar para bulunduğu öğrenilen çantanın çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Bu sırada mağaza önünde bekleyen bir şüpheli, bebeklerini kucaklarına alan çiftin içeriye yönelmesiyle bebek arabasında bulunan çantayı alarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, bebek arabasıyla Kumkapı 'daki bir mağazanın önüne gelen çift, tezgahta bulunan ürünleri inceledi.

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