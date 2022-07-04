Son dakika haber: Fatih'te park kavgası: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber: Fatih'te park kavgası: 1'i ağır 3 yaralı

04.07.2022 17:30

Son dakika haberlerine göre Fatih'te park kavgası: 1'i ağır 3 yaralıİSTANBUL Fatih Aksaray 'da "park etme" tartışmasından dolayı çıkan kavga silahlı kavgaya döndü.

Fatih'te park kavgası: 1'i ağır 3 yaralı

İSTANBUL Fatih Aksaray 'da "park etme" tartışmasından dolayı çıkan kavga silahlı kavgaya döndü. Silahlı kavga sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 15.00 sıralarında Fatih Aksaray Mahallesi Küçük Langa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet olan iki grup üyelerinden biri cadde üzerine arabasını park etti. Dükkanının önüne araba park edilmesini istemeyen bir kişi tepki gösterdi. Sözlü olarak tartışmanın ardından caddede silah sesleri duyuldu. 3 kişinin yaralandığı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerde caddeden hızla uzaklaşıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 1'i ağır yaralanan 3 kişiyi ambulans ile hastaneye kaldırdı.

"Yaralıların 3'ü de dükkan sahibi burada"

Olayı gören vatandaşlardan Mehmet Karakurt "Park yüzünden tartışmışlar. Kavga eden taraflardan biri gitti. 1-2 saat sonra tekrar geldiler. 3 kişi yaralandı. 1'i ağır, 2'si hafif yaralanmışlar. Yaralıların 3'ü de akraba, aynı zamanda çantacıların esnaf komşularım. Yaralıların 3'ü de dükkan sahibi burada. Karşı taraf 5-6 kişiydi. Başta 2 kişi tartıştılar, karşı taraftan 4-5 kişi geldiler" dedi.

"Kavgadan 1 saat sonra geldiler silah sıktılar"

Olayın daha öncesinde tartışmanın yaşandığını gören

Ayaz Belge "Park kavgası ettiler park kavgası yaptılar. Çantacılara 'Biz size ne yapacağımızı biliyoruz' dediler. Silah çekip birbirlerini vurdular. Olay 1 saat önce oldu, önce kavga ettiler. Kavgadan 1 saat sonra geldiler silah sıktılar. 3 kişi yaralandı. Biri kalbinden vuruldu. Birini markete taşıdılar. Ambulans ile hastaneye götürdüler. Ben 3 kişinin yaralandığını gördüm" şeklinde konuştu.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi ile birlikte cadde trafiğe kapatıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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Son Dakika | Park kavgası: 1'i ağır 3 yaralandı Son Dakika | Park kavgası: 1'i ağır 3 yaralandı Fatih'te 'Arabama yaslandın' tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 3 yaralı Fatih'te 'Arabama yaslandın' tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 3 yaralı
Kaynak: İHA

Aksaray, kavga, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Fatih'te park kavgası: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Fatih'te park kavgası: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
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