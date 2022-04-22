Son dakika haber! Feci kaza: 3 ölü, 2 kayıp - Son Dakika
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Son dakika haber! Feci kaza: 3 ölü, 2 kayıp

22.04.2022 09:43
Son dakika haber! Feci kaza: 3 ölü, 2 kayıp

Son dakika haber: Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki şahıslardan biri kendi imkanlarıyla kurulurken 3 kişinin cesedine ulaşan ekipler, 2 kişiyi arama çalışmalarını ise sürdürüyor.

Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki şahıslardan biri kendi imkanlarıyla kurulurken 3 kişinin cesedine ulaşan ekipler, 2 kişiyi arama çalışmalarını ise sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 22.00 sıralarında Şanlıurfa - Mardin karayolu üzerinde bulunan Haliliye ilçesine bağlı Bakımlı kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. İlhami D.'nin (20) kullandığı ve içerisinde 6 kişinin olduğu belirtilen otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 7 metre derinlikteki sulama kanalına düştü. Düşen otomobildeki Abdullah D. (18) kendi imkanlarıyla kurtulurken sürücü İlhami D., Mehmet Reşat D., İzzettin A. ile ismi henüz öğrenilemeyen 2 kişi ise otomobilden çıkamadı.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Yaşanan feci olay sonrası jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri otomobildeki şahıslara ulaşamayınca su altı dalgıç polislerini çağırdı. Dalgıç polisler kısa sürede çalışmalara başlarken sağlık ekipleri ise kendi imkanıyla otomobilden çıkan yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Canlı çıkartmak için zamanla yarıştılar

Dalgıç polisler otomobilin içerisindeki 5 kişiyi canlı olarak kurtarmak için zamanla yarıştı. Otomobile ulaşan ekipler 3 kişinin cansız bedenine ulaşırken diğer 2 kişiyi bulma çalışmaları ise devam ediyor.

Vali olay yerine gitti

Kazanın yaşandığı bölgeye giden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kurtarma çalışmalarını yakından takip ederek ekiplerden bilgi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Ahmet Kolsuz - Bekir Şeyhanlı-İHA)

Son dakika haber! Feci kaza: 3 ölü, 2 kayıp
Son dakika haber! Feci kaza: 3 ölü, 2 kayıp
Son dakika haber! Feci kaza: 3 ölü, 2 kayıp
Son dakika haber! Feci kaza: 3 ölü, 2 kayıp
Son dakika haber! Feci kaza: 3 ölü, 2 kayıp

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Şanlıurfa, Otomobil, İtfaiye, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Feci kaza: 3 ölü, 2 kayıp - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Feci kaza: 3 ölü, 2 kayıp - Son Dakika
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