'Fenomen olma' kavgasında 2 çocuk gözetim altına alındı - Son Dakika

'Fenomen olma' kavgasında 2 çocuk gözetim altına alındı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, sosyal medyada videolarının izlenmesi için kendilerinden yaşça küçük kız çocuklarını dövüp, videolarını çektikleri iddia edilen kız çocukları, polis tarafından gözetim altına alındı. Olayın ardından ise aynı kızlara ait olduğu öne sürülen yeni kavga videoları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz pazar günü Konak ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı yakınındaki bir parkta meydana gelmişti. İddiaya göre, İ.E. ve H.K. isimli kız çocukları, yürüyüş yapmak için parkta bulundukları esnada yanlarına yaklaşan iki kız çocuğu 'Ne bakıyorsun?' diyerek bir anda kendilerine saldırmış ve o anlar yanlarında bulunan üç erkek tarafından video kaydına alınmıştı. Yaklaşık 10 dakika boyunca İ.E ve H.K'yi darp eden grup, polise yapılan ihbarın ardından olay yerinden uzaklaşmıştı. Olayın ardından darp edilen çocukların aileleri, çocukları için tedavi gördükleri hastaneden darp raporu alıp şikayette bulunmuştu. Grupta yer alanları tanıyan başka bir çocuk ise saldırganların bilerek ve isteyerek kavga ettiklerini, o anları sosyal medyada fenomen olmak için kavga ettiklerini ileri sürmüştü.

Gözetim altına alındılar, yeni kavga videoları da ortaya çıktı

Olayın ardından darp edilen çocukların ailelerin yaptığı şikayet üzerine çalışma başlatan polis, olaya karışan iki kız çocuğunun kimliklerini tespit etti. Çocuk Şube ekipleri tarafından gözetim altına alınan A.Ç. ve B.D. isimli kız çocukları, ifade vermek üzere emniyete götürüldü. Öte yandan, sosyal medyada aynı kızlara ait olduğu iddia edilen kavga videoları ortaya çıktı. Videolarda kız çocuğunun tartakladığı ve bir kız çocuğuyla edilen kavganın görüntüleri yer alıyor.