Fethiye'de iş kazası: 1 ölü - Son Dakika

Fethiye'de iş kazası: 1 ölü

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir motor yatta çalışırken elektrik akımına kapılan Suriye uyruklu iki kişiden biri hayatını kaybederken diğeri ise ağır yaralandı. Fethiye Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Karagözler Mahallesi tersane mevkiinde bir motor yatta çalışma yapan Suriye uyruklu Ethem El Ahmet ile Muhammet El Ahmet elektrik akımına kapıldı. O sırada şahısların seslerini duyan çevredeki vatandaşlar hemen 112 Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine sağlık ve polis ekiplere kısa sürede gelerek Muhammet El Ahmet'e olay yerinde gerekli müdahaleyi yapıp ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, Ethem El Ahmet'in ise hayatını kaybettiğini belirledi. İş kazası ile ilgili olarak Fethiye Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.