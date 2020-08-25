Son dakika haber... FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanması davasında karar açıklandı

Son dakika haberleri... Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin açılan davada mahkeme, 24 sanığın 1 yıl 6 ay 22 gün ile 15 yıl arasında değişen miktarlarda hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin açılan davada mahkeme, 24 sanığın 1 yıl 6 ay 22 gün ile 15 yıl arasında değişen miktarlarda hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına sanık avukatları katıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında sanıklar duruşmada hazır bulunmadı. Mahkeme başkanı, sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının tamamlandığını belirterek, mahkeme heyetinin kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, 24 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün ile 15 yıl arasında değişen miktarlarda hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. 4 sanık hakkında beraat, 1 sanık hakkında da ceza vermeye yer olmadığına hükmeden mahkeme, 4 sanığın ise dosyalarının ayrılmasına karar verdi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 15:14

Kaynak: İHA

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