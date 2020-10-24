Son dakika haber! Fransa Ekonomi Bakanı, havuzlarda kadınlara özel seans ayrılmasını terörle bağdaştırdı - Son Dakika

Son dakika haber! Fransa Ekonomi Bakanı, havuzlarda kadınlara özel seans ayrılmasını terörle bağdaştırdı

24.10.2020 00:39
Son dakika haber! Fransa Ekonomi Bakanı, havuzlarda kadınlara özel seans ayrılmasını terörle bağdaştırdı, System.String[]

Son dakika haberler... Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, bazı belediyelerin yüzme havuzlarında kadınlara özel seans saatleri düzenlemesini, terörist ideolojiyle bağdaştırdı.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, bazı belediyelerin yüzme havuzlarında kadınlara özel seans saatleri düzenlemesini, terörist ideolojiyle bağdaştırdı.

Europe 1 radyosuna konuk olan Bakan Le Maire, Fransa'da yıllardır var olan "siyasi İslam" fikrinin, terörün kökenindeki ideoloji olduğunu ileri sürdü.

Bakan La Maire bazı belediyelerde yüzme havuzlarında kadınlara özel seanslara izin verilmesini terörist ideoloji olarak nitelediği siyasi İslam'a teslim olmakla bağdaştırdı ve korkaklık olarak tanımladı.

Le Figaro gazetesine verdiği mülakatta Le Maire, Fransız iş insanlarından dini ayrımcılıkla mücadeleye katkıda bulunmalarını istedi.

Siyasi İslam'ın Fransız milletini ve değerlerini yok ederek, tarihini baltalamayı amaçladığını iddia eden Le Maire, iş insanlarını hükümetin ayrımcılıkla mücadelesine katılmaya davet etti.

Macron, İslam'ı hedef göstermişti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2 Ekim'de, hükümetinin "İslamcı ayrılıkçı" fikirlerle mücadeleye ilişkin bir yasa tasarısı hazırladığını ve 9 Aralık'ta Bakanlar Kuruluna sunacağını duyurmuştu.

"Cumhuriyetin ortağı olması için İslam'ın yapılandırılması gerekiyor." ifadelerini kullanan Macron, "Fransa'daki Müslümanların ayrılıkçı" fikirleri savunan bir ideolojilerinin olduğunu, bu kişilerin kendi yasalarını Fransa'nın yasalarından üstün gördüğünü ileri sürerek İslam'ı hedef göstermişti.

Geçen hafta da İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in ülkedeki marketlerde helal gıda ürünlerine özel reyonların bulunmasından rahatsız olduğunu ve "cemaatçiliğin böyle başladığı" açıklamasını yapmıştı.

Bruno Le Maire, Ekonomi Bakanı, Fransa, Yüzme, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Fransa Ekonomi Bakanı, havuzlarda kadınlara özel seans ayrılmasını terörle bağdaştırdı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın öldü Dünya Sağlık Örgütü, kuzey yarımküredeki vaka artışıyla ilgili liderlere "acil eylem" çağrısında bulundu Kasımpaşa-Göztepe maçında VAR incelemesinin uzun sürmesi tartışmalara neden oldu ABD'den S-400 testi için Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Başka işbirliklerine engel olmaya devam ediyor Öldü denilerek morga kaldırılan bebeğin yaşadığı ortaya çıktı Seyir halindeki tırın kasasına çarpan geyik telef oldu "Evde ek iş" tuzağına düşmeyin! Yüzlerce kişi mağdur oldu 82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi
Macron'dan skandal provokasyon! Peygamberimize hakaret içeren karikatürler kamu binalarına yansıtıldı Macron'dan skandal provokasyon! Peygamberimize hakaret içeren karikatürler kamu binalarına yansıtıldı         
00:28
Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi         
23:43
İlker Başbuğ: En büyük hayalim Türkiye ile Azerbaycan'ı tek devlet olarak görmek İlker Başbuğ: En büyük hayalim Türkiye ile Azerbaycan'ı tek devlet olarak görmek         
22:58
Sahte içki faciasının vahametini gözler önüne seren olay! Çay termosuyla alkol satıyormuş Sahte içki faciasının vahametini gözler önüne seren olay! Çay termosuyla alkol satıyormuş         
22:26
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'deki camiye yapılan polis baskınına tepki gösterdi: Şiddetle kınıyorum Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'deki camiye yapılan polis baskınına tepki gösterdi: Şiddetle kınıyorum         
21:49
Hadise ve Kaan Yıldırım, ailelerinin onay vermesiyle evlilik kararı aldı Hadise ve Kaan Yıldırım, ailelerinin onay vermesiyle evlilik kararı aldı         
21:33
Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor         
19:31
Cephede dağılan sözde Karabağ Lideri Harutyunyan, Putin'den devreye girmesini istedi Cephede dağılan sözde Karabağ Lideri Harutyunyan, Putin'den devreye girmesini istedi         
19:12
Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı         
17:45
Daha önce aynı erkekle sevgili olan iki kız tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada Daha önce aynı erkekle sevgili olan iki kız tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada         
16:48
Bursa'da Bursa'da "damsız" girme kavgası cinayetle bitti         
16:37
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor         
13:53
3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu 3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu         
12:04
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti         
08:38
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 00:48:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Fransa Ekonomi Bakanı, havuzlarda kadınlara özel seans ayrılmasını terörle bağdaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei