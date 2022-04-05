Son dakika haber | Fransa İçişleri Bakanı, valilerden terör tehdidine karşı teyakkuzda olmalarını istedi - Son Dakika
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Son dakika haber | Fransa İçişleri Bakanı, valilerden terör tehdidine karşı teyakkuzda olmalarını istedi

05.04.2022 15:48
Son dakika haber | Fransa İçişleri Bakanı, valilerden terör tehdidine karşı teyakkuzda olmalarını istedi

Son dakika haberler: Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, farklı dinlerden birçok önemli günün bulunduğu nisan ayında terör tehdidinin yüksek olduğunu belirterek, valiliklere teyakkuzda olmaları talimatı verdi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, farklı dinlerden birçok önemli günün bulunduğu nisan ayında terör tehdidinin yüksek olduğunu belirterek, valiliklere teyakkuzda olmaları talimatı verdi.

Ülke basınındaki haberlere göre Darmanin, valilikler, polis ve jandarmaya gönderdiği mesajda nisanın Hristiyanlık, Yahudilik ve İslam dinlerine ait önemli günleri içerdiğini hatırlattı.

Valiliklerden, ay boyunca özellikle dini mekanlarda yüksek terör tehdidine karşı teyakkuzda olmalarını isteyen Darmanin, özellikle Ortodoks Hristiyanların Paskalya kutlamaları nedeniyle kalabalık olacak dini mekanların dikkatle korunması gerektiğini belirtti.

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Gerald Darmanin, Süleyman Soylu, Fransa, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Fransa İçişleri Bakanı, valilerden terör tehdidine karşı teyakkuzda olmalarını istedi - Son Dakika


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