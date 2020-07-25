Geleceğin Milli Muharip uçaklarını yapacak teknisyenler bu okulda yetişiyor

Türkiye'nin sayılı okullarından uzay teknolojileri de müfredata girecek

ANKARA - Ankara'da bulunan TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi Türkiye'nin Milli Muharip Uçakları ve ağır sınıf taarruz helikopteri projelerinde görev alacak teknisyenler yetiştiriyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencilere aldıkları eğitimin sonunda istihdam imkanı da sunulurken hazırlıklar tamamlandığında uzay teknolojileri de müfredat programına alınacak.

TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye'nin sayılı okullarından bir tanesi. Türkiye'nin gelecek projelerinde görev alacak teknisyenler, bu ok okulda uçak bakım alanlarında uygulama ağırlıklı eğitimler alıyor. Okul ayrıca savunma sanayinin havacılık ve uzay sistemleri alanlarında ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunuyor. Okul içerisinde bulunan kapsamlı atölye sınıflarında öğrencilere uçak teknolojisi tüm detaylarıyla gösteriliyor.

Okulda Anadolu Teknik ve Anadolu Meslek alanında eğitim verildiğini belirten TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi Okul Müdürü Kadir Yaman,"Anadolu teknikte öğrencilerimizi LYS puanlarına göre alıyoruz. Anadolu meslek programlarına ise öğrencilerimizi adrese dayalı kayıt sisteme göre alıyoruz. Okulumuzda dört ana bölüm var. Uçak bakım alanı, elektrik, elektronik, bilişim teknolojileri ve Makine teknolojileri alanında. Anadolu meslek eğitimi veriyoruz. Anadolu teknik programında ise Uçak bakım alanında sınavla aldığımız öğrencilere eğitimler veriyoruz" dedi.

Başarılı öğrencilere burs imkanı

Hazırlıklar tamamlandığında uzay teknolojilerinin de müfredat programına alınacağını kaydeden Yaman,"Okulumuzun özelliği TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi ile 2019 yılında yapılan protokol kapsamında Öğrencilerimiz stajlarını TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi'nde yapmaktalar. Protokol kapsamında öğrencilerimize 85 ve üzeri ortalaması olan öğrencilerimize aylık 300 TL. TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından burs verilmekte. Başarılı mezun öğrencilerimizden uçak mühendisliği ya da kendi alanlarıyla ilgili eğitim aldıklarında TUSAŞ tarafından destek verilmektedir. Öğrencilerimiz eğitim süreleri sonuna adar TUSAŞ tarafından desteklenecektir" şeklinde konuştu.

Okulun mezunlarına istihdam imkanı da sunduğunu bildiren Yaman,"Mezun olan öğrencilerimiz havacılıkla ilgili aldıkları eğitiminde öğrencilerimiz uçak yapımında birebir katkı sağlamaları, Anka, Helikopterler bunun yanında Milli Muharip Uçağının teknisyenlerini burada yetiştirmeye çalışıyoruz. Milli Teknoloji hamlesine katkı sağlıyoruz. Bundan ayrıca mutluyuz. Şuan mezun öğrencilerimizden Selçuk Bayraktar ile çalışan öğrencimizin olması bizi mutlu ediyor. Okulumuzda 112 öğrenci kapasiteli pansiyonumuz var. Türkiye2nin he illinden okulumuza gelmekteler. Okulumuzun kontenjanı Anadolu teknik alanında 34 kişi. Havacılıkta yerini almak isteyen öğrencilerimize İHA yapımında, Milli Muharip uçağında, Anka'da çalışabilecek, kendin havacılığa adayacak öğrencilerimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Milli Muharip Uçak ve Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri teknisyenlerini yetiştirmek amacıyla Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalanmıştı.