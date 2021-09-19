Son dakika haberi: Genç ressam, Suriye'deki yetim çocuklarla resim yaptı - Son Dakika

Ressam Gökhan Yıldırım, Anda Derneği ile gittiği Suriye'nin El Bab şehrinde yetim çocuklarla resim yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, derneğin organizasyonuyla bölgede yaşayan Suriyelilere giyim ve çeşitli yardım malzemeleri ulaştırıldı.

Organizasyon kapsamında yardım çalışmalarına katılan Anda Derneği Genel Başkanı Okan Tosun ve beraberindekiler, bölgede bulunan yetimhaneyi de ziyaret etti.

Sanatçı Gökhan Yıldırım da burada çocuklarla birlikte vakit geçirerek, yetimhane bahçesinde bulunan duvarları boyadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sanatçı, uzun zamandır Suriye'deki çocuklarla bir araya gelmeyi planladığını söyledi.

Program esnasında mutluluk ile burukluğu bir arada yaşadığını dile getiren Yıldırım, "Çocuklar her yerde dünya toplumunun bir geleceği. Düşündüm neler yapabilirim diye ve hepimizin çocukken o rengarenk dünyayı nasıl sevdiğimizi bildiğim için ve bir sanatçı olarak onlarla resim yapmanın az da olsa hafızalarını renklendireceğini hayal ettim." ifadesini kullandı.

Yıldırım, savaş şartlarının etkilediğini çocukların sevilmeye duydukları ihtiyacı hissettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yetimhane avlusunda çevre duvar tamamıyla boş ve beton griydi. Vaktimizin kısıtlı olmasına rağmen çocukları sevindirmek ve duvarı az da olsa renklendirmek istedim. Bu onlara renkli bir dünya açacaktı. Bir dahaki gelişimde duvara komple olarak çocuklarla resimler yapmayı planlıyorum. En kısa zamanda tekrar aralarında olacağım."