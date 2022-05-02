GETİRDİĞİ SANDALYEYE ÇIKARAK SİTENİN GÜVENLİK KAMERASINI ÇALDI - Son Dakika
Üye Girişi

GETİRDİĞİ SANDALYEYE ÇIKARAK SİTENİN GÜVENLİK KAMERASINI ÇALDI

02.05.2022 10:29

DÜZCE'de bir sitenin garajında getirdiği sandalyenin üzerine çıkan şüpheli güvenlik kamerasını çaldı.

DÜZCE'de bir sitenin garajında getirdiği sandalyenin üzerine çıkan şüpheli güvenlik kamerasını çaldı. Site yöneticisi Ergün Demirbaş, 'Sitenin güvenliğini sağlayan kamerayı çalmış ama kamera kayıt almaya devam etmiş. O kadar rahat ki hayrete düştük' dedi.

Olay, geçen çarşamba günü, Düzce Şehit Murat Demir Mahallesi Necmi Hoşver Caddesi'nde bir sitede meydana geldi. Sandalye ile otopark katına inen kişi, güvenlik kamerası kayıtta olmasına rağmen kamerayı yerinden sökerek çaldı. O anlar ise çalınan kameraya saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerası elektrik kaynağının kesilmesiyle devreden çıktı. Kamerayı çalan kişinin sandalyeyi sitenin üst katında bulunan kafeden aldığı tahmin edilirken, şikayet üzerine polis soruşturma başlattı.

Site yöneticisi Ergün Demirbaş görüntüleri izleyince hayrete düştüklerini belirterek, 'Güvenliğimizi sağlamak için taktırdığımız kamera sistemini çaldılar. Anlamadığımız sabahın 7.30'unda o kadar rahat geliyor ki hem de sandalye ile geliyor. Sanırım daha önceden bir keşif yapmış. O kamerayı almayı kafaya koymuş. Ancak kamera kayıt almaya devam etmiş. Bu bölgede bir güvenlik zafiyeti yaşıyoruz. Hayretler içerisinde kaldım. Kamera sistemini çalacak kadar gözü dönmüş insanlar. Kayıt altına alındığını biliyor, yüzü açık ve buna nasıl cesaret ediyorlar ben şaşırıyorum' dedi.

GETİRDİĞİ SANDALYEYE ÇIKARAK SİTENİN GÜVENLİK KAMERASINI ÇALDI
GETİRDİĞİ SANDALYEYE ÇIKARAK SİTENİN GÜVENLİK KAMERASINI ÇALDI
GETİRDİĞİ SANDALYEYE ÇIKARAK SİTENİN GÜVENLİK KAMERASINI ÇALDI
GETİRDİĞİ SANDALYEYE ÇIKARAK SİTENİN GÜVENLİK KAMERASINI ÇALDI
GETİRDİĞİ SANDALYEYE ÇIKARAK SİTENİN GÜVENLİK KAMERASINI ÇALDI
GETİRDİĞİ SANDALYEYE ÇIKARAK SİTENİN GÜVENLİK KAMERASINI ÇALDI

YORUMLAR
500
150 bin liralık takı çalıp, güvenlik kameralarını kırmaya çalıştılar 150 bin liralık takı çalıp, güvenlik kameralarını kırmaya çalıştılar Son dakika haberleri: Birçok kişinin sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradığı anlar güvenlik kameralarında Son dakika haberleri: Birçok kişinin sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradığı anlar güvenlik kameralarında

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GETİRDİĞİ SANDALYEYE ÇIKARAK SİTENİN GÜVENLİK KAMERASINI ÇALDI - Son Dakika


Son Dakika
10:34 Suç dosyalarında her şey var! 300 polis 'Koyunlar' çetesine havadan ve karadan operasyon düzenledi
10:31 Çatı alev alev yandı, yan apartmandan bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı!
10:06 ABD Başkanı Joe Biden'dan ayetli Ramazan Bayramı kutlaması
10:04 İçişleri Bakanı, bayrama sınırdaki askerlerle girdi: İran sınırında bayram namazı kıldı
10:03 Niran Ünsal safra kesesi sancısı nedeniyle acilen ameliyat oldu
10:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta içinde Putin'le bir görüşme yapacağız
09:59 Diyanet İşleri Başkanı Türkçe bilmeyenler için bayram hutbesinin bir kısmını İngilizce okudu
09:57 Masumlar Apartmanı'nda sona doğru: Aile babasını mı kaybediyor?
09:55 Bahçeli'den "Rus turist" eleştirisi yapan Zelenski'ye yanıt: Yunanistan'a değil, Türkiye'ye güvenmeli
09:53 Bu sefer beğendiler! Gülşen'in uzun etekli lacivert kıyafeti hayranlarından tam not aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 10:51:14. #1.13#
SON DAKİKA: GETİRDİĞİ SANDALYEYE ÇIKARAK SİTENİN GÜVENLİK KAMERASINI ÇALDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement