GETİRDİĞİ SANDALYEYE ÇIKARAK SİTENİN GÜVENLİK KAMERASINI ÇALDI - Son Dakika

DÜZCE'de bir sitenin garajında getirdiği sandalyenin üzerine çıkan şüpheli güvenlik kamerasını çaldı. Site yöneticisi Ergün Demirbaş, 'Sitenin güvenliğini sağlayan kamerayı çalmış ama kamera kayıt almaya devam etmiş. O kadar rahat ki hayrete düştük' dedi.

Olay, geçen çarşamba günü, Düzce Şehit Murat Demir Mahallesi Necmi Hoşver Caddesi'nde bir sitede meydana geldi. Sandalye ile otopark katına inen kişi, güvenlik kamerası kayıtta olmasına rağmen kamerayı yerinden sökerek çaldı. O anlar ise çalınan kameraya saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerası elektrik kaynağının kesilmesiyle devreden çıktı. Kamerayı çalan kişinin sandalyeyi sitenin üst katında bulunan kafeden aldığı tahmin edilirken, şikayet üzerine polis soruşturma başlattı.

Site yöneticisi Ergün Demirbaş görüntüleri izleyince hayrete düştüklerini belirterek, 'Güvenliğimizi sağlamak için taktırdığımız kamera sistemini çaldılar. Anlamadığımız sabahın 7.30'unda o kadar rahat geliyor ki hem de sandalye ile geliyor. Sanırım daha önceden bir keşif yapmış. O kamerayı almayı kafaya koymuş. Ancak kamera kayıt almaya devam etmiş. Bu bölgede bir güvenlik zafiyeti yaşıyoruz. Hayretler içerisinde kaldım. Kamera sistemini çalacak kadar gözü dönmüş insanlar. Kayıt altına alındığını biliyor, yüzü açık ve buna nasıl cesaret ediyorlar ben şaşırıyorum' dedi.