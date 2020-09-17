Son dakika haber: Gözünden yaralanan 8 yaşındaki çocuk, helikopter ambulansla Bursa'ya sevk edildi - Son Dakika

Son dakika haber: Gözünden yaralanan 8 yaşındaki çocuk, helikopter ambulansla Bursa'ya sevk edildi

Son dakika gündem haberi... BİLECİK'te düşerek gözünden yaralanan 8 yaşındaki çocuk, acıl müdahale yapılması amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın helikopter ambulansıyla Bursa'ya sevk edildi.

BİLECİK'te düşerek gözünden yaralanan 8 yaşındaki çocuk, acıl müdahale yapılması amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın helikopter ambulansıyla Bursa'ya sevk edildi.

Bilecik'te ailesiyle yaşayan 8 yaşındaki ismi açıklanmayan çocuk, gözlükleriyle yere düştü. Cam kırıklarının gözüne batmasıyla yaralanan çocuk yeni hizmete giren Bilecik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk tedavisi yapılan çocuğun, ileri tedavi amacıyla Bursa'daki Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Görüşmeler sonucu Sağlık Bakanlığı'na ait helikopter ambulans Bilecik Devlet Hastanesi'ne iniş yaparak 8 yaşındaki çocuğu aldıktan sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü.

Son dakika haber: Gözünden yaralanan 8 yaşındaki çocuk, helikopter ambulansla Bursa'ya sevk edildi

Sağlık Bakanlığı, Bilecik, Çocuk, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 00:06 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Gözünden yaralanan 8 yaşındaki çocuk, helikopter ambulansla Bursa'ya sevk edildi - Son Dakika

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