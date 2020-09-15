Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uzaktan eğitime katılma imkanı olmayan öğrencilerin faydalanması için 7 okula EBA Destek Noktası kuruldu.

Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, ilçede uzaktan eğitime giriş imkanı olmayan, ya da giriş yapmakta zorlanan öğrencilere yönelik olarak Bakanlığın talimatıyla "EBA Destek Noktaları" faaliyet alanları oluşturmaya başladıklarını söyledi.

EBA Destek Noktası sayesinde uzaktan eğitime erişim imkanı olmayan öğrencilerin eğitim faaliyetleriyle ilgili problemi büyük oranda çözeceklerini belirten Gültekin, "Bu kapsamda Şehit Sercan Koç Çok Programlı Anadolu Lisesi, Hasan Coci Anadolu Lisesi, Mehmet Paşa Ortaokulu, Ülkü Ortaokulu, Şehit Ümit Çoban İlk ve Ortaokulu Gümüş Ortaokulu ve Kızılca ilk ve Ortaokulu'nda EBA Destek Noktaları oluşturarak öğrencilerimizin hizmetine sunduk." dedi.

Gültekin, ihtiyaç duyulması durumunda, altyapısı devam eden Halk Eğitim Merkezi Bilgisayar Laboratuvarı ve İlçe Halk Kütüphanesi ile yapılacak protokol sonrasında da "EBA Destek Noktası" oluşturularak, öğrencilerin hizmetine sunacaklarını kaydetti.