Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko Holding 9,96 9,27 7,44 Hektaş 28,30 26,50 6,79 Vestel 25,74 24,20 6,36 Ege Gübre 231,90 218,60 6,08 Brisa 23,24 22,04 5,44 Kordsa Teknik Tekstil 18,25 17,51 4,23 Doğuş Otomotiv 31,28 30,04 4,13 Aksa Enerji 8,40 8,10 3,70 Pınar Süt 24,26 23,44 3,50 Alarko GMYO 25,38 24,58 3,25 Borusan Mannesmann 38,22 37,08 3,07 İş GMYO 2,55 2,48 2,82 Çimsa 19,66 19,14 2,72 İş Yatırım Menkul Değerler 17,82 17,36 2,65 Bagfaş 25,08 24,46 2,53 Şekerbank 1,64 1,60 2,50 Good-Year 8,96 8,75 2,40 Yataş 15,66 15,30 2,35 Logo Yazılım 139,20 136,10 2,28 Net Holding 3,49 3,42 2,05 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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