Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alarko Holding
|9,96
|9,27
|7,44
|Hektaş
|28,30
|26,50
|6,79
|Vestel
|25,74
|24,20
|6,36
|Ege Gübre
|231,90
|218,60
|6,08
|Brisa
|23,24
|22,04
|5,44
|Kordsa Teknik Tekstil
|18,25
|17,51
|4,23
|Doğuş Otomotiv
|31,28
|30,04
|4,13
|Aksa Enerji
|8,40
|8,10
|3,70
|Pınar Süt
|24,26
|23,44
|3,50
|Alarko GMYO
|25,38
|24,58
|3,25
|Borusan Mannesmann
|38,22
|37,08
|3,07
|İş GMYO
|2,55
|2,48
|2,82
|Çimsa
|19,66
|19,14
|2,72
|İş Yatırım Menkul Değerler
|17,82
|17,36
|2,65
|Bagfaş
|25,08
|24,46
|2,53
|Şekerbank
|1,64
|1,60
|2,50
|Good-Year
|8,96
|8,75
|2,40
|Yataş
|15,66
|15,30
|2,35
|Logo Yazılım
|139,20
|136,10
|2,28
|Net Holding
|3,49
|3,42
|2,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi