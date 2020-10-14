Son dakika haber: Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü (2) - Son Dakika

Son dakika haber: Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü (2)
14.10.2020 18:27
Son dakika haberleri: TUTUKLANDIAntalya'nın Alanya ilçesinde, motosiklet sürücüsü Mustafa Şensoy'un yaşamını yitirdiği kazayla ilgili gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücüsü Mahmut M., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde, motosiklet sürücüsü Mustafa Şensoy'un yaşamını yitirdiği kazayla ilgili gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücüsü Mahmut M., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahmut M. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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