Son dakika haber | Hafriyat kamyonu traktörü metrelerce sürükledi: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika haber | Hafriyat kamyonu traktörü metrelerce sürükledi: 1 ölü

18.11.2020 19:58
Son dakika haber | Hafriyat kamyonu traktörü metrelerce sürükledi: 1 ölü, System.String[]

Son dakika habere göre Aydın'ın Köşk ilçesinde hafriyat kamyonunun traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Köşk ilçesinde hafriyat kamyonunun traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Köşk ilçesinin Baklaköy Mahallesi girişinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Başçayır istikametinden Köşk istikametine doğru giden 09 JM 665 plakalı hafriyat kamyonu, Baklaköy Mahallesi'ndeki tali yoldan ana yola çıkan Necdet Timoçin (68) idaresindeki traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafriyat kamyonunun önünde yaklaşık 100 metre sürüklenen traktör, yola savruldu. Kazayı gören diğer vatandaşlar durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, traktörün sürücüsü Necdet Timoçin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Vatandaşlar tepki gösterdi

Yaşanan kaza sonrasında çevre sakinleri de kamyonculara tepki göstererek yetkililere seslendi. Bölgeden geçen hafriyat kamyonlarının çok hızlı gittiklerine dikkat çeken mahalle sakinleri kamyonlardan dökülen mıcırların ise trafiği tehlikeye attıklarını ve diğer sürücülerin de yol haklarını gasp ettiklerini dile getirdi. - AYDIN

Son dakika haber | Hafriyat kamyonu traktörü metrelerce sürükledi: 1 ölü
Son dakika haber | Hafriyat kamyonu traktörü metrelerce sürükledi: 1 ölü

Jandarma, Aydın, Kaza, Köşk, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Hafriyat kamyonu traktörü metrelerce sürükledi: 1 ölü - Son Dakika


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