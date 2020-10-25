Son dakika haber: Hava sıcaklığı düştü, vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğal ürünlere yöneldi - Son Dakika

Hava sıcaklığı düştü, vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğal ürünlere yöneldi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da vatandaşlar, hava sıcaklıkların düşmesi ile birlikte ortaya çıkan mevsimsel gripten korunmak için aktarların yolunu tuttu.

Diyarbakır'da hava sıcaklığının düşmesi, beraberinde mevsimsel gribi de getirdi. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs semptomlarıyla benzerlik gösteren mevsimsel gripten korunmak isteyen vatandaşlar, aktarlarda satılan ıhlamur, zencefil, zerdeçal, tarçın, adaçayı gibi bitkilere yoğun talep gösterdi. Vatandaşlar sadece grip için değil, korona virüse karşı da bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla üzüm ürünlerine bağlı pestil, sucuk ve helvalara da ilgi gösterince, satışlar patladı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde aktarlık yapan Yakup Yolcu, kış aylarında doğal ürünlerin vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Yolcu, "Korona virüs grip ile karıştırılıyor. Biz gribe çözüm bulabildik ama korona virüse hala çözüm bulamadık. Gribe çözüm karışımlarımız var 12 bitkiden oluşan çaylar, bunu kullanan hastalarımızın tamamı olumlu sonuçlarla dönüyor. Gribi tamamen çözüyoruz diyebiliriz. Onun yanı sıra çay kullanmak istemeyenler için zerdeçal ve zencefilin toz hali harnup pekmeziyle karıştırarak günde 3 defa kullanıldığında kesinlikle sonuç alınıyor. Bunu yıllardır deniyoruz, üzerinde çalışıyoruz, daha iyisini bulana kadar en iyisi bu. Kış aylarında bağışıklık sistemi düşüyor, korona virüse de davetiye çıkarıyor. Korona virüse karşı bağışıklık sistemi güçlendirmenin yolu, pestil, sucuk, pekmez, üzüm helvası gibi kendimizin yaptığı doğal ürünlerden geçiyor. Bu tarz doğal şireli ürünleri hastalarımıza verdiğimizde günü birlik kullanıldığında bağışıklık sistemi güçleniyor. Koronaya karşı savaş açmış oluyoruz, koronanın çözümü diyemem ama bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyleyebilirim. Rağbet çok yüksek eylül ve ekim aylarında taze ürünler gelmiş oluyor, bilen müşterilerimiz hemen gelip alıyor, bilmeyenlere ise tattırıyoruz, kesinlikle içerisine glikoz, şeker hiçbir şey katmadan kendi yaptığımız ürünleri satıyoruz" dedi.

Müşterilerden Hacı Şık ise 7 yıldır karışım aldığını kaydederek, karışımların iyi geldiğini, ailece karışımı kullandıklarını söyledi. Şık, daha önce korona virüse yakalandığını ve aktardan aldığı doğal ürünlerle bağışıklık kazandığını ve hastalığı atlattığını sözlerine ekledi.