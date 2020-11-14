Son dakika haber | HDP önündeki eylemde 439'uncu gün - Son Dakika

Son dakika haber | HDP önündeki eylemde 439'uncu gün

14.11.2020 11:56
Son dakika haber | HDP önündeki eylemde 439'uncu gün, System.String[]

Son dakika haberlerine göre DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 157 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 439'uncu günde de sürüyor.

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 157 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 439'uncu günde de sürüyor. 5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Baran Öğrünç için oturma eylemini sürdüren Solmaz Öğrünç, oğluna teslim olması için çağrıda bulundu.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.'BEN OĞLUMU, KUZUMU, YAVRUMU İSTİYORUM'5 yıl önce Van'da kaçırılan oğlu Baran Öğrünç için evlat nöbeti tutan Solmaz Öğrünç, oğluna teslim olması için çağrıda bulundu. Tek isteğinin oğluna kavuşmak olduğunu söyleyen Öğrünç, "HDP benim oğlumu kandırıp PKK'ya verdi. Ben oğlumu, kuzumu, yavrumu istiyorum. Ben başka bir şey istemiyorum. Ne para ne mal, istemiyorum. Sadece Baran oğlumu istiyorum. 5 yıldır benim çektiğimi Allah biliyor. Baran oğlum sesimi duyuyorsan eğer, gel adalete teslim ol. Onlar seni kandırıyorlar ceza var diye ama ceza yok nerede askerimi polisimi görürsen eğer gel teslim ol" dedi.


Son dakika haber | HDP önündeki eylemde 439'uncu gün
Son dakika haber | HDP önündeki eylemde 439'uncu gün
Son dakika haber | HDP önündeki eylemde 439'uncu gün
Son dakika haber | HDP önündeki eylemde 439'uncu gün
Son dakika haber | HDP önündeki eylemde 439'uncu gün
Son dakika haber | HDP önündeki eylemde 439'uncu gün
Son dakika haber | HDP önündeki eylemde 439'uncu gün
Son dakika haber | HDP önündeki eylemde 439'uncu gün
Son dakika haber | HDP önündeki eylemde 439'uncu gün

Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | HDP önündeki eylemde 439'uncu gün - Son Dakika


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