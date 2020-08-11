Son dakika haber! Hemzemin geçitte kaza: 2 ölü - Son Dakika

Sağlık ekiplerince Açıkgöz Kemah Devlet Hastanesi , Çoşkunfırat ise Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 12:39

Kaynak: AA

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