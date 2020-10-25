Bakan Yardımcısı Çataklı: Örgüte katılım en düşük seviyede - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bu yılın 10 aylık döneminde sadece ikna yoluyla 185 örgüt mensubunun teslim olduğunu belirterek, "2016'dan bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı ise 807. Örgüte katılım son yılların en düşük seviyesinde. Eylem yapamaz hale geldiniz. Son çırpınışlarınız" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü ve yandaşlarının son günlerde asılsız haberler ürettiğini belirterek, "Terör örgütü ve yandaşları, son dönemde yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütünden kopuşlardan rahatsız olmuşlar ki yalan haberler üretmeye başladılar. 'Şırnak'ta binlerce kişi gayriresmi sorgulandı' şeklinde akılla izanla açıklanamayacak, gerçek dışı haberler servis ediyorlar" dedi.