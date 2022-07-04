Son dakika haber | İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Haziran ayında, içeriğinde İlkbahar/Yaz ve Eren/Abluka'nın da bulunduğu terör örgütü PKK'ya yönelik... - Son Dakika
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Son dakika haber | İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Haziran ayında, içeriğinde İlkbahar/Yaz ve Eren/Abluka'nın da bulunduğu terör örgütü PKK'ya yönelik...

04.07.2022 11:19
Son dakika haber | İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Haziran ayında, içeriğinde İlkbahar/Yaz ve Eren/Abluka'nın da bulunduğu terör örgütü PKK'ya yönelik...

Son dakika haberler: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Haziran ayında, içeriğinde İlkbahar/Yaz ve Eren/Abluka'nın da bulunduğu terör örgütü PKK'ya yönelik faaliyetlerimiz kapsamında;

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Haziran ayında, içeriğinde İlkbahar/Yaz ve Eren/Abluka'nın da bulunduğu terör örgütü PKK'ya yönelik faaliyetlerimiz kapsamında; kırsal alanda 8'i büyük, 61'i orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 654 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 421 operasyon yapılmıştır." - ANKARA

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Kaynak: İHA

PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Haziran ayında, içeriğinde İlkbahar/Yaz ve Eren/Abluka'nın da bulunduğu terör örgütü PKK'ya yönelik... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Haziran ayında, içeriğinde İlkbahar/Yaz ve Eren/Abluka'nın da bulunduğu terör örgütü PKK'ya yönelik... - Son Dakika
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