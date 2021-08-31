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Son dakika haber | İmam, 3 kızını öldürdü (2)- Yeniden - Son Dakika

Son dakika haber | İmam, 3 kızını öldürdü (2)- Yeniden

31.08.2021 20:54
Son dakika haber | İmam, 3 kızını öldürdü (2)- Yeniden, System.String[]

Son dakika haberler: TRABZON'un Of ilçesinde cami imamı Emre G. (36); Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif G. (4) adlı kız çocuklarını tabanca ile ateş ederek öldürdü.

TRABZON'un Of ilçesinde cami imamı Emre G. (36); Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif G. (4) adlı kız çocuklarını tabanca ile ateş ederek öldürdü. Kendini ihbar eden imam, gözaltına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında ilçenin Uluağaç köyünde yaşandı. Köyde cami imamı Emre G., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayarak çocuklarını öldürdüğü ihbarında bulundu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evlerine 1 kilometre uzaklıktaki çay bahçesine gelen ekipler, Yaren, Hiranur ve Elif G. adlı kardeşlerin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde bekleyen baba Emre G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Çocukların cansız bedeni ise olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

EŞİNE ŞİDDETTEN UZAKLAŞTIRMA ALMIŞİmam Emre G.'nin anlaşmazlık yaşadığı 12 yıllık eşi S.G. ile boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Emre G. hakkında eşini darbettiği gerekçesiyle 1 aylık uzaklaştırma kararı verildiği, dün sona eren karar sonrası çocuklarını görmek için yanına aldığı öğrenildi. Bugün çocukları yeniden annelerine bırakması beklenen Emre G.'nin olayı gerçekleştirdiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Trabzon
Son dakika haber | İmam, 3 kızını öldürdü (2)- Yeniden
Son dakika haber | İmam, 3 kızını öldürdü (2)- Yeniden
Son dakika haber | İmam, 3 kızını öldürdü (2)- Yeniden
Son dakika haber | İmam, 3 kızını öldürdü (2)- Yeniden
Son dakika haber | İmam, 3 kızını öldürdü (2)- Yeniden

Jandarma, 112 Acil, Trabzon, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İmam, 3 kızını öldürdü (2)- Yeniden - Son Dakika


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