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İŞLETTİĞİ KAFENİN BİR BÖLÜMÜNÜ CAN DOSTLARINA AYIRDI - Son Dakika

İŞLETTİĞİ KAFENİN BİR BÖLÜMÜNÜ CAN DOSTLARINA AYIRDI

18.11.2021 10:42

SİVAS'ta, kafe işletmecisi Mehmet Akif Aksoy (40), iş yerinde sokak hayvanlarına da bakarak barınma, tedavi ve mama ihtiyacını karşılıyor.

SİVAS'ta, kafe işletmecisi Mehmet Akif Aksoy (40), iş yerinde sokak hayvanlarına da bakarak barınma, tedavi ve mama ihtiyacını karşılıyor. Kafenin bahçesinde kedi ve köpeklere soğuk günlerde sıcak yuva imkanı sunan Aksoy, aynı zamanda işletmenin günlük cirosunun belli bir kısmını da hayvanlar için ayırıyor. Aksoy, "Biz insanlar akıl üstünlüğünü kullanarak hayvanları gözden ırak yerlere attık. Kimi dağ başında kimi barınaklarda zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Bu anlamda bir nebze de olsa onları rahatlatma adına bir şeyler yapmanın gayreti içindeyiz" dedi.

Kent merkezindeki Demircilerardı Mahallesi 3 yıldır kafe işletmeciliği yapan Mehmet Akif Aksoy'a arkadaşları, kafenin kuruluşu sırasında yavru sokak köpeği getirdi. Sokak köpeğine 'Maze' ismini koyan Aksoy, zamanla işletmenin etrafına sokak hayvanları için bir kap mama ve su bırakmaya başladı. Sokak hayvanları için çalışmalarını gün geçtikçe artıran Aksoy'un işlettiği kafeye alışan kedi ve köpekler, işletmenin içinde ve çevresinde kalmaya başladı. Kafenin günlük gelirinin bir kısmını da sokak hayvanlarının sağlık, barınma ve gıda gibi ihtiyaçlarına harcayan Aksoy, işletmenin bir bölümünü de onlara ayırdı.

'KAFEYE GELDİKTEN SONRA HAYVAN SEVGİSİ OLUŞTUĞUNU GÖRÜYORUZ'

Hayvanların yaşamına destek olmaya çalıştıklarını belirten Mehmet Akif Aksoy, "Doğa yani bu mekanlar bizden önce hayvanlarındı fakat biz insanlar akıl üstünlüğünü kullanarak bu hayvanları gözden ırak yerlere attık. Kimi dağ başında kimi barınaklarda zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyorlar. Biz bu anlamda bir nebze onları rahatlatma adına bir şeyler yapmanın gayreti içindeyiz. İnşallah bunu ilerleyen zamanda başaracağımızı inanıyorum. Kafemizde de özellikle sokak hayvanlarını sağlık, gıda ve barınma ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Aynı zamanda da bu canlıların insanlarla olan ilişkilerini artırmaya çalışıyoruz. Rahatsız olan müşterilerimiz var hatta kedi ve köpek var diye kafemize gelmeyenler de var. Onlara da saygı duyuyoruz fakat bazılarında ise kafeye geldikten sonra hayvan sevgisinin oluştuğunu görüyoruz" diye konuştu.

'HER ŞEY MAZE İLE BAŞLADI'

Sokak hayvanlarını çok sevdiklerini anlatan Aksoy, "Önceliğimiz bu canlar. İşletmemizin günlük cirosunun belli bir oranı bu canlarımızın sağlık, gıda ve barınma ihtiyaçları için ayrılıyor. Müşteri kaybetme gibi bir korkumuz asla olmadı. Burası ilk açıldığı zaman bir yavru köpek getirdiler. İsmini 'Maze' koyduk. Her şey 'Maze' ile birlikte başladı. Sokak kedilerini görüp kayıtsız kalmadık. Serüvenimiz de böyle devam etti. Herkesi samimiyete davet ediyorum. Milyonluk yatırımlar sadece insanlara yapılmamalı. Zor hava şartlarında bu canlılarımızın yaşamını kolaylaştırmak için isterim ki herkes kapısının önüne bir kap mama ve su koysun. Her hafta sonu barınak ziyaretimiz oluyor. Gittiğimiz zaman kötü durumda olan yavru kedi ve köpeklerden alıp tedavilerini yaptırıyoruz. Sağlıklı hale kavuşturduktan sonra tekrar doğalarına bırakıyoruz. Kafemizin bahçeli olması sokak hayvanlarına bakma anlamında bizi rahatlatıyor" dedi.

'BURAYI BU YÜZDEN TERCİH EDİYORUM'

Kafe müşterisi Ezgi Seylan (19), "Buradaki bu uygulamayı bence herkesin örnek alması gerekiyor. Ben de bir hayvanseverim. Burada bu kadar hayvan olmasından çok mutluyum. Hayvanlara sadece buradaki kafe sahibi değil bütün insanların sahip çıkması gerekli. Soğuklarda kendi başlarına korunamıyorlar. Kafede böyle bir uygulama olması çok güzel. Burayı sırf hayvanlara olan bu tutumlarından dolayı tercih ediyorum" diye konuştu.

Kafe müşterilerden Melisa Yıldız (20) ise "Kafe sahibinin ve çalışanlarının hayvanlara destek vermesi çok memnun edici bir hareket. Hayvanlar insanlar gibi değil. Dilsizler ve anlaşılmıyorlar. Buradaki gelirin bir kısmı sokak hayvanlarına gidiyor. Onlara destek olmak çok güzel bir duygu" dedi.

İŞLETTİĞİ KAFENİN BİR BÖLÜMÜNÜ CAN DOSTLARINA AYIRDI
İŞLETTİĞİ KAFENİN BİR BÖLÜMÜNÜ CAN DOSTLARINA AYIRDI
İŞLETTİĞİ KAFENİN BİR BÖLÜMÜNÜ CAN DOSTLARINA AYIRDI
İŞLETTİĞİ KAFENİN BİR BÖLÜMÜNÜ CAN DOSTLARINA AYIRDI
İŞLETTİĞİ KAFENİN BİR BÖLÜMÜNÜ CAN DOSTLARINA AYIRDI
İŞLETTİĞİ KAFENİN BİR BÖLÜMÜNÜ CAN DOSTLARINA AYIRDI
İŞLETTİĞİ KAFENİN BİR BÖLÜMÜNÜ CAN DOSTLARINA AYIRDI
İŞLETTİĞİ KAFENİN BİR BÖLÜMÜNÜ CAN DOSTLARINA AYIRDI
İŞLETTİĞİ KAFENİN BİR BÖLÜMÜNÜ CAN DOSTLARINA AYIRDI
İŞLETTİĞİ KAFENİN BİR BÖLÜMÜNÜ CAN DOSTLARINA AYIRDI
İŞLETTİĞİ KAFENİN BİR BÖLÜMÜNÜ CAN DOSTLARINA AYIRDI
İŞLETTİĞİ KAFENİN BİR BÖLÜMÜNÜ CAN DOSTLARINA AYIRDI
İŞLETTİĞİ KAFENİN BİR BÖLÜMÜNÜ CAN DOSTLARINA AYIRDI
İŞLETTİĞİ KAFENİN BİR BÖLÜMÜNÜ CAN DOSTLARINA AYIRDI

Sokak Hayvanları, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İŞLETTİĞİ KAFENİN BİR BÖLÜMÜNÜ CAN DOSTLARINA AYIRDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İŞLETTİĞİ KAFENİN BİR BÖLÜMÜNÜ CAN DOSTLARINA AYIRDI - Son Dakika
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