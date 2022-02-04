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Son dakika haber! İstanbul'da 16 yaşındaki kız, dayısıyla tartışan kişinin silahını ateşlemesiyle ağır yaralandı - Son Dakika

Son dakika haber! İstanbul'da 16 yaşındaki kız, dayısıyla tartışan kişinin silahını ateşlemesiyle ağır yaralandı

04.02.2022 10:50
Son dakika haber! İstanbul'da 16 yaşındaki kız, dayısıyla tartışan kişinin silahını ateşlemesiyle ağır yaralandı

Son dakika haberine göre İstanbul'un Sarıyer ilçesinde 16 yaşındaki kız, dayısıyla tartışan kişinin silahını ateşlemesi sonucu ağır yaralandı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde 16 yaşındaki kız, dayısıyla tartışan kişinin silahını ateşlemesi sonucu ağır yaralandı.

Çayırbaşı Mahallesi Özfiliz Sokak'ta K.D. ile Ö.Ş. arasında kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede sırasında Ö.Ş'nin silahla ateş etmesi sonucu K.D'nin yeğeni 16 yaşındaki D.T. boynundan yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince hastaneye kaldırılan D.T'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli Ö.Ş, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Özkavaklıdere Sokak'ta bir grup tarafından darbedildi. Bu sırada polis ekiplerince yakalanan yaralı şüpheli hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan linç girişiminde bulunan ve Ö.Ş'yi yakalamak isteyen polis ekiplerine mukavemet gösteren 6 kişi de gözaltına alındı.

Hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "6136 Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından işlem başlatılan zanlının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Çayırbaşı, İstanbul, Sarıyer, Arbede, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İstanbul'da 16 yaşındaki kız, dayısıyla tartışan kişinin silahını ateşlemesiyle ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! İstanbul'da 16 yaşındaki kız, dayısıyla tartışan kişinin silahını ateşlemesiyle ağır yaralandı - Son Dakika
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