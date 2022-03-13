Son dakika haberleri | Kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü, onlarca kişi birbirine girdi... O anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü, onlarca kişi birbirine girdi... O anlar kamerada

13.03.2022 00:07
Son dakika haberleri | Kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü, onlarca kişi birbirine girdi... O anlar kamerada

Son dakika haberi... Kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü, onlarca kişi birbirine girdi.

Kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü, onlarca kişi birbirine girdi... O anlar kamerada

Tophane Parkı'nda iki grup arasında başlayan kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü

Polis silahla ateş açan saldırganla birlikte 4 şüpheliyi yakalarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Tophane Parkı'nda yaklaşık 50 kişiden oluşan iki grup arasında başlayan kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada 6 kişi yaralanırken, kavga ve saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri silahla ateş açan saldırganla birlikte toplamda 4 kişiyi gözaltına alırken, yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 21.15 sıralarında Beyoğlu Tophane Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mega kentte akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası parka gelen yaklaşık 50 kişiden oluşan 2 grup aralarında kartopu savaşı yapmaya başladı. Bir süre eğlenen grup arasında kartopu atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Devam eden kavgada şahıslardan biri silahını çekerek karşı gruba kurşun yağdırdı. Ortalığın bir anda karıştığı silahlı kavgada, 6 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü

Yaşanan kavga ve silahlı saldırı anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Diğer 3 yaralının ise özel araçlarla çevrede hastanelere götürüldüğü öğrenildi.

Polis saldırganı ve 3 kişiyi yakaladı

Yaralıların hayati tehlikelerinin ise olmadığı bilgisine ulaşıldı. Öte yandan silahlı kavganın ardından olay yerine gelen polis ekipleri ve bekçiler ise saldırıyı gerçekleştiren silahlı şahısla birlikte 4 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan 4 kişi emniyete götürülürken, polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.

Son dakika haberleri | Kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü, onlarca kişi birbirine girdi... O anlar kamerada
Son dakika haberleri | Kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü, onlarca kişi birbirine girdi... O anlar kamerada
Son dakika haberleri | Kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü, onlarca kişi birbirine girdi... O anlar kamerada
Son dakika haberleri | Kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü, onlarca kişi birbirine girdi... O anlar kamerada
Son dakika haberleri | Kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü, onlarca kişi birbirine girdi... O anlar kamerada
Son dakika haberleri | Kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü, onlarca kişi birbirine girdi... O anlar kamerada
Son dakika haberleri | Kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü, onlarca kişi birbirine girdi... O anlar kamerada
Son dakika haberleri | Kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü, onlarca kişi birbirine girdi... O anlar kamerada
Son dakika haberleri | Kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü, onlarca kişi birbirine girdi... O anlar kamerada
Son dakika haberleri | Kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü, onlarca kişi birbirine girdi... O anlar kamerada
Son dakika haberleri | Kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü, onlarca kişi birbirine girdi... O anlar kamerada
Son dakika haberleri | Kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü, onlarca kişi birbirine girdi... O anlar kamerada
Son dakika haberleri | Kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü, onlarca kişi birbirine girdi... O anlar kamerada
Son dakika haberleri | Kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü, onlarca kişi birbirine girdi... O anlar kamerada
Son dakika haberleri | Kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü, onlarca kişi birbirine girdi... O anlar kamerada
Son dakika haberleri | Kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü, onlarca kişi birbirine girdi... O anlar kamerada
Son dakika haberleri | Kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü, onlarca kişi birbirine girdi... O anlar kamerada
Son dakika haberleri | Kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü, onlarca kişi birbirine girdi... O anlar kamerada
Son dakika haberleri | Kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü, onlarca kişi birbirine girdi... O anlar kamerada
Son dakika haberleri | Kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü, onlarca kişi birbirine girdi... O anlar kamerada

YORUMLAR
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Denizli'de yaşayan moda tasarımcısı otomobilinde arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü! Denizli'de yaşayan moda tasarımcısı otomobilinde arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü! KARTAL'DA POLİS HEM YOLDA KALAN ARAÇLARI İTELEDİ HEM DE ÇOCUKLARLA KARTOPU OYNADI KARTAL'DA POLİS HEM YOLDA KALAN ARAÇLARI İTELEDİ HEM DE ÇOCUKLARLA KARTOPU OYNADI

İstanbul, Tophane, kavga, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü, onlarca kişi birbirine girdi... O anlar kamerada - Son Dakika


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